AIエージェントを活用して運営するキッチンブランド「STOQ」、Makuakeで応援購入総額1,200万円突破 ─ 目標達成率4,100%超、629名が支援

ＮＡＹＵ株式会社

報道関係者各位

2026年6月10日

NAYU株式会社

NAYU株式会社（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：村瀬直人）は、AIエージェントを活用したブランド運営でキッチンブランド「STOQ（ストキュー）」を展開しています。

同ブランドが応援購入サービス「Makuake」にて先行販売中の「STOQ 真空保存スターターセット」について、2026年6月10日時点で応援購入総額12,353,730円、サポーター629名、目標達成率4,117%を記録したことをお知らせします。

2026年4月17日の販売開始当日には開始30分で100万円、4時間で190万円を超える応援購入が集まり、Makuake総合ランキング第4位を獲得（2026年4月17日時点）。その後も支援は伸び続け、約6週間で1,000万円を突破しました。

■ 「真空 × 560℃耐熱ガラス」で、平日の食卓を整える

STOQは、ガラス容器とスリム真空ポンプを組み合わせた保存容器セットです。ボタンを押すだけで容器内を真空状態にし、食材の鮮度を保ちやすくします。容器本体には素材耐熱560℃の高ホウケイ酸ガラスを採用し、冷凍庫での保存から電子レンジ・オーブンでの加熱（解凍後）まで、1つの容器で対応します（加熱時は蓋を外してご使用ください）。

プラスチック容器で起こりがちな色移りや匂い移りの心配が少なく、そのまま食卓に出せるデザイン性も兼ね備えています。蓋には保存日を記録できる日付ダイヤルを備え、専用アプリ「STOQ 保存アシスタント」と連動した食材管理も可能です。

■ 6月中旬以降、順次発送を開始予定

国内倉庫への入荷予定日が確定し、2026年6月中旬以降、準備が整い次第、順次発送を開始する予定です（物流状況により前後する場合があります）。

■ AIエージェントを活用した運営体制

NAYU株式会社は、商品企画から広告制作、お客様とのコミュニケーション、データ分析まで、ブランド運営の各領域でAIエージェントを活用しています。テクノロジーを取り入れながらも、いただいた応援の一つひとつに丁寧にお応えする姿勢を大切に、STOQブランドを展開しています。

■ 代表コメント

「STOQには、629名もの方が『真空 × ガラス』という新しい保存のかたちを選んでくださいました。いただいたお声の一つひとつが、ものづくりを前に進める力になっています。AIエージェントを活用しながら、商品開発からお客様とのコミュニケーションまでを一貫して進めており、これからお手元に製品が届く時間も含めて、STOQという体験を丁寧にお届けしていきます。」（NAYU株式会社 代表取締役 村瀬直人）

■ 先行販売について

Makuakeでの先行販売は2026年7月12日まで実施しています。

▼ Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/stoq

【商品概要】

商品名：STOQ（ストキュー）真空保存スターターセット

セット内容：真空保存ガラス容器（S/M/L/LL 各1）＋ スリム真空ポンプ × 1 ほか

素材：高ホウケイ酸耐熱ガラス、PP（蓋）、シリコン（パッキン））／ ガラスの素材耐熱：560℃

耐熱温度差：120℃(メーカー試験値)

対応：冷凍庫・電子レンジ・オーブン（加熱時は蓋を外す／冷凍庫から解凍後にオーブン使用）

Makuake限定価格：\15,760～（セット内容により異なる）

先行販売期間：2026年4月17日～2026年7月12日

発送予定：2026年6月中旬以降、準備が整い次第 順次発送

公式サイト：https://stoq.jp/pages/pre-launch

Instagram：@stoq_kitchen(https://www.instagram.com/stoq_kitchen)

【会社概要】

会社名：NAYU株式会社（NAYU co.,ltd.）

代表者：代表取締役 村瀬 直人

所在地：〒500-8261 岐阜県岐阜市茜部大野2丁目250番地1 クオリア茜部103号室

設立：2025年6月

事業内容：自社ECブランド（STOQ等）の企画・運営、EC業務効率化ツールの開発・提供、EC × AI 活用ノウハウの発信・講演

コーポレートサイト：https://nayu.site

【本件に関するお問い合わせ】

NAYU株式会社 広報担当：村瀬

メール：support@nayu.work

お問い合わせフォーム：https://nayu.site/contact.html