ORENDA WORLD（オレンダワールド）の伴走型AIサービス「A.I.KEN」AIリスキリングキャンプ受講者が1,000名を突破！

株式会社ORENDA WORLD

株式会社ORENDA WORLD（以下「ORENDA WORLD」）が提供する伴走型AIサービス「A.I.KEN」の主要プログラムである「AIリスキリングキャンプ」の累計受講者数が、このたび1,000名を突破いたしました。プログラム開始以来、受講者満足度は常に90%以上という高い水準を維持しております。さらに今後の展望として、福島県葛尾村（かつらおむら）のAIデータセンターとの連動、および独自のAI技術「ソリブンAI」との連携による、企業のデータセキュリティを完全に守る次世代のAI活用環境の提供を開始することをお知らせいたします。

■ AIリスキリングキャンプの成果と高い満足度の背景

「A.I.KEN」のAIリスキリングキャンプは、単なるツールの使い方にとどまらず、企業の現場で即戦力となるAIスキルの習得を目指した伴走型プログラムです。受講者数1,000名突破と満足度90%超という実績は、以下の特徴が評価された結果です。

【実務直結型のカリキュラム】 各企業の業務課題に合わせたカスタマイズ講義により、受講翌日から業務効率化を実感できる内容を提供しています。

【手厚い伴走サポート】 AI導入に対する不安や疑問を解消するため、専門スタッフが継続的にサポートを行い、挫折を防ぐ体制を構築しています。

■ 今後の展望：完全なデータセキュリティを実現する新構想

AIの企業導入において最大の障壁となる「情報漏洩リスク」や「データセキュリティ」の課題を根本から解決するため、ORENDA WORLDは以下の新たな取り組みを推進いたします。

1. 葛尾村AIデータセンターとの連動

福島県葛尾村に構築された最先端のAIデータセンターを活用し、堅牢なインフラ基盤を提供します。国内に物理的なサーバー拠点を置くことで、データの海外流出リスクを排除し、国内法・個人情報保護法に準拠した最高レベルの安全性を担保します。また、地方創生との連携による持続可能なインフラ運営も実現します。

2. 独自の「ソリブンAI」との連携

ORENDA WORLDが独自開発した「ソリブンAI」を導入企業に提供します。ソリブンAIは、入力されたプロンプトや企業データを外部の学習データとして利用しない「閉域環境」での運用を可能にするセキュアなAIシステムです。企業固有のナレッジを安全に活用しながら、高精度なAI機能を提供します。

この2つの連携により、これまでセキュリティの観点からAI導入を躊躇していた企業や自治体に対しても、安全かつ強力なAIソリューションを提供してまいります。

■ 企業情報

ORENDA WORLDは、今後も日本のDX（デジタルトランスフォーメーション）とAI人材の育成を強力に支援し、安全で革新的なテクノロジー社会の実現に貢献してまいります。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

天草スタジオ: 熊本県天草市本渡町広瀬956-13

株式会社ORENDA WORLDのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/101429