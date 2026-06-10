NEC、Interop Tokyo 2026において「Best of Show Award」のモバイルコンピューティング（5G / 6G）部門で審査員特別賞を受賞
日本電気株式会社
小型・低消費電力を実現したsub6帯Massive MIMO Unit 前面(左) 側面(右)
NECは、2026年6月10日（水）～12日（金）に幕張メッセで開催中のInterop Tokyo 2026で、優れた新製品を審査する「Best of Show Award」のモバイルコンピューティング（5G / 6G）部門において、審査員特別賞を受賞いたしました。
「Best of Show Award」は、出展企業各社からエントリーされる新製品を、有識者によって編成される審査委員会が厳正に審査し、優れた製品・ソリューションに特別に授与するものです。
受賞製品は以下の通りです。
■審査員特別賞：モバイルコンピューティング（5G / 6G）部門
「小型・低消費電力を実現したsub6帯Massive MIMO Unit」
製品概要：小型・低消費電力を実現したO-RAN対応sub6帯Massive MIMO装置
URL：https://jpn.nec.com/press/202601/20260123_01.html
小型・低消費電力を実現したsub6帯Massive MIMO Unit 前面(左) 側面(右)
NECは今後も、通信機器をはじめとするネットワーク関連技術・ソリューションのさらなる高度化に取り組み、社会を支える高信頼な通信基盤の社会実装に貢献し、AIネイティブ社会の実現に取り組んで参ります。
＜関連リンク＞
・Interop Tokyo 2026 「Best of Show Award」
https://f2ff.jp/2026/interop/award/winner/
・Interop Tokyo 2026
https://www.interop.jp/
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NEC ネットワークソリューション戦略統括部 広報担当
E-Mail：contact@nwsl.jp.nec.com