「風」だけでは物足りない夏へ。冷却プレート搭載の次世代ハンディファンが登場

HAGOOGI株式会社

近年、日本の夏は気温の上昇だけでなく、湿度の高さによる「体感温度」の上昇も課題となっています。特に駅のホームや通勤・通学中、屋外イベントなどエアコンの届きにくい環境では、暑さ対策へのニーズが年々高まっています。

ハンディファンは夏の定番アイテムとして広く普及している一方で、

「風が当たっても暑さがやわらがない」「屋外では風そのものが熱く感じる」

といった声も少なくありません。

こうした課題に対し、HAGOOGI株式会社は「風」ではなく「体感そのもの」を下げるという発想に着目。送風だけに頼らない新たな冷却体験を目指し、冷却プレートを搭載したハンディファンを開発しました。

本製品は、送風と接触冷却を組み合わせることで、暑い季節の外出や通勤・通学、レジャーシーンをより快適にサポートします。

■商品URL

公式サイト：http://hagoogi.com/products/handheld-fan-fw-01

アマゾン：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ44HS96

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/santaku/k12/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/hagoogishop/k12.html

■主な特徴

冷却プレート×送風――“感じる涼しさ”を追求



ペルチェ素子を採用した冷却プレートを搭載。首元や手首などに直接当てることで、送風だけでは得られないひんやり感をサポートします。

さらに送風機能と組み合わせることで、「冷却」と「送風」のダブルアプローチによる快適な使用感を実現しました。

大画面LEDディスプレイ――ひと目でわかる使いやすさ

LEDディスプレイで風量やバッテリー残量をひと目で確認でき、シンプルな操作で快適に使用できます。



大きく見やすい表示により、必要な情報をすぐに把握できるため、幅広い世代の方に使いやすい設計です。

最大199段階の風量調整――“ちょうどいい”を数値で選ぶ

従来のハンディファンに多い3～5段階の風量設定ではなく、本製品は最大199段階の微調整が可能。

微風から強風までシームレスに変化させることで、 電車内では静かにやさしく、屋外ではしっかり強くといったように、シーンごとに最適な風を選択できます。

長時間使用を支える6000mAhバッテリー搭載

6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、通勤・通学から長時間の外出まで、バッテリー残量を気にせず使用可能。

USB充電対応により、モバイルバッテリーからの給電にも対応し、「途中で使えなくなる不安」を軽減します。

4WAY仕様――持ち方に縛られない使いやすさ

手持ち・卓上・首掛け・冷却の4WAYで使用可能。シーンやライフスタイルに合わせて、柔軟に使い分けることができます。

単なる携帯扇風機ではなく、持ち運べるパーソナル冷却ツール”として機能します。

約20dB静音設計――“強風なのに静か”を実現

低騒音設計により、オフィスやカフェ、就寝時などでも使用しやすく、

周囲の環境を損なわない静かな使用感を実現しています。

■ 製品概要

ホワイトブルーピンクグリーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/115864/table/42_1_a6e6905777e37933518d4db17cf2f2a6.jpg?v=202606101051 ]