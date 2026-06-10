【デジライズ】生成AI実践型メディア「AI-Clutch」始動に参画

株式会社デジライズ

株式会社デジライズ（本社：東京都港区、代表取締役：茶圓将裕、以下「当社」）は、USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN ICT Solutions（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高橋 領一、以下「USEN ICT Solutions」）および株式会社USEN Smart Works（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大下 幸一郎、以下「USEN Smart Works」）が2026年6月8日（月）に共同で立ち上げた中小企業向け生成AI実践型メディア「AI-Clutch（エーアイクラッチ）」の始動に参画することをお知らせします。

当社 代表取締役・茶圓将裕は同メディアの公認「Clutcher（クラッチャー）」に就任するとともに、メディアリリースを記念した第一弾ウェビナー「AIが定着する会社 しない会社」（6月24日開催）にも登壇します。

■「AI-Clutch」立ち上げの背景と両社の取り組み

USEN ICT SolutionsおよびUSEN Smart Worksは、多くの企業で生成AIの導入が進む一方、現場への定着や組織的な活用ルールの整備が追いついていないという生成AIの活用状況に関する実態調査」を公開いたしました。同社はこうした課題を受け、中小企業が現場ですぐに使えるAIノウハウを届ける実践型メディア「AI-Clutch」を立ち上げました。

「AI-Clutch」立ち上げの背景については、リリース本文をご覧ください。

▼ リリース本文：https://www.gate02.ne.jp/news/launch-ai-clutch/

https://ai.gate02.ne.jp/

■デジライズ参画の背景

当社はこれまで多くの企業向けAI研修・活用定着サポートを手がける中で、生成AIの導入が進む一方で現場への定着や組織的な活用ルールの整備が追いついていないという実態を、支援現場でまさに目の当たりにしてきました。そのような中、「AI-Clutch」への参画の打診をいただき、「現場活用」というメディアのコンセプトが、当社の企業支援を通じて抱いてきた課題意識と重なると感じ、参画をいたしました。

中小企業へのAI活用普及という共通のビジョンのもと、当社が現場支援で培ってきた実践知を「AI-Clutch」というプラットフォームを通じてより広く届けることができると確信しています。

■メディアリリース第一弾ウェビナー開催

メディアリリースを記念した第一弾ウェビナーに、当社代表茶圓が登壇します。

【開催概要】

タイトル：AIが定着する会社 しない会社

～情シス担当者が知っておきたい、全社で使われるAIの進め方～

開催日時：2026年6月24日（水）13:00～14:00

開催方法：Zoomウェビナー

登壇者 ：株式会社デジライズ 代表取締役 茶圓将裕

申込URL ：https://www.gate02.ne.jp/seminar/ai-adoption-companywide-20260624/?utm_source=direct-mail&utm_medium=email(https://www.gate02.ne.jp/seminar/ai-adoption-companywide-20260624/?utm_source=direct-mail&utm_medium=email)

■ 今後の展開

当社はこれまで多くの企業向けAI研修・活用定着サポートを通じて積み上げてきた支援実績と知見を活かし、「AI-Clutch」の活動に全面的に協力してまいります。コンテンツへの知見提供・ウェビナー登壇・事例発信など多面的に連携し、あらゆる組織が生成AIを現場で使いこなせる社会の実現を目指してまいります。

■ 代表取締役 茶圓将裕のコメント

生成AIはいま、多くの企業が「導入した」次のフェーズ、「いかに現場に定着させ、成果につなげるか」という段階に入っています。「AI-Clutch」が目指す「現場とAIをつなぐクラッチ」という思想は、私たちデジライズが企業支援を通じて感じてきた課題意識と重なります。Clutcher（クラッチャー）として、AIが当たり前に使われる職場づくりに貢献できることを心から楽しみにしています。

■会社概要

会社名：株式会社デジライズ（https://digirise.ai）

所在地：東京都港区海岸１丁目７番１号東京ポートシティ竹芝１０Ｆ

代表者：代表取締役 茶圓将裕

事業内容：

●法人向けAIリスキリングサービス導入社数No.1「法人リスキリング(R)」※

https://digirise.ai/business/reskilling/

●AIシステム開発・AI活用コンサルティング

●Claude Code法人導入支援

●個人向けAIスクール「デジライズAIスクール」運営

●企業向けAIプロダクトの開発・運営

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社デジライズ 広報担当

E-mail：pr@digirise.ai

※出典：株式会社東京商工リサーチ「法人向けリスキリングサービスに関する調査」（2026年5月／調査期間：2026年3月26日～4月17日／調査方法：デスクリサーチおよびヒアリング／2026年3月末時点）