AI仕様書エディタ「Kakusill」、プロフェッショナル人材紹介「プロウィズ」へ導入

株式会社Atsumell

システム開発業界の構造的課題解決に取り組む、株式会社Atsumell（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：山口公徳、以下「当社」）は、暗黙知を能動的に収集・管理するガイド型AIエージェント「Kakusill（カクシル）」が、株式会社Another works（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 尚朝）の運営するプロフェッショナル人材紹介「プロウィズ」へ導入されたことをお知らせいたします。

本導入により、Another works社がこれまで蓄積してきた要件整理や人材要件設計のノウハウと、当社の「Kakusill」が持つAI要件定義自動化技術を融合。「プロウィズ」を通じた企業の課題整理からプロジェクト立ち上げまでのリードタイムを大幅に短縮し、より多くの企業が手戻りなくシームレスに専門人材を活用できる環境づくりを共同で推進してまいります。

導入の背景と解決する社会課題──

人材活用の障壁となる「要件定義・言語化」の課題

少子高齢化による労働人口の減少やDX推進の加速を背景に、多くの企業で専門人材不足が深刻化する中、複業・業務委託という形で即戦力のプロ人材を取り入れる企業が急増しています。しかし一方で、「課題はあるが、依頼内容を要件として適切に言語化・整理できない」という理由から、外部人材の登用に踏み出せない企業も少なくありません。

AI駆動開発時代においても、言語化されていない現場の「暗黙知」や「前提条件」をインプット情報としてAIや外部人材に正しく渡しきれないことが、開発プロジェクトや専門人材活用の最大のボトルネックになっていました。

今回の導入で実現すること──

「プロウィズ」におけるマッチング・立ち上げの高速化

今回、Another works社が培ってきた複業人材活用支援のノウハウと、「Kakusill」の能動的な構造化・仕様化機能を掛け合わせることで、以下の価値を提供します。

Kakusillとは──

AIが暗黙知を能動的に収集・管理する仕様書エディタ

- プロウィズ利用企業の課題整理からプロジェクト立ち上げまでのリードタイム短縮企業が抱える課題や依頼内容を「Kakusill」へ落とし込むことで、ガイド型AIエージェントが言語化されていなかった要求・要件を能動的に抽出し、構造化。「プロウィズ」を通じた業務委託や開発プロジェクトの立ち上げにかかるコミュニケーションコストを劇的に削減します。- 外部人材登用のハードルを下げ、挑戦の機会を最大化要件定義にかかる負担が軽減されることで、これまで複業・業務委託人材の登用にハードルを感じていた企業にとっても、より気軽に外部人材の活用を検討できる環境を構築。企業が必要なタイミングで必要なスキルを持つプロフェッショナルを登用し、事業成長を後押しできる状態を目指します。

Kakusillは、システム開発における暗黙知をAIが収集・管理することで、AI駆動開発時代の手戻りをなくすための仕様書エディタです。単なるドキュメント管理ツールではありません。AIが「能動的に」暗黙知を引き出し、チームの認識を統一します。AIを使った要件定義に初めて取り組む方でも、Kakusillのガイド型AIエージェントが一つひとつの作業をナビゲートするため、スムーズに導入できます。

株式会社Another worksについて

Another worksは、「挑戦するすべての人の機会を最大化する」をVisionに掲げ、“複業”を通じて新たな挑戦や可能性が広がる社会を目指す企業です。主力事業である複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」は、2026年6月時点で累計登録タレント数10万人、累計導入数2,500、累計導入自治体数250自治体を突破。個人のスキルを活かした複業の社会実装を推進しています。

代表コメント

「外部のプロ人材から得られる知見やノウハウは非常に価値がありますが、それをプロジェクト現場で実際に使える要件や仕様に落とし込むには、まだ多くの手作業と経験が必要です。

Kakusillは、そうした貴重な知見（暗黙知）をAIで構造化し、誰もが即座にプロジェクトを推進するための“共通言語”に変えるプロダクトです。今回のAnother works様への導入を通じて、複業・業務委託人材の登用がより身近なものとなり、企業の新規事業開発やDX推進がより速く、より確実に前へ進む状態を共につくっていきます。」

株式会社Atsumell 代表取締役 山口 公徳サービス概要- サービス名： Kakusill- 対象： ITコンサルティング企業、SIer、事業会社（DX・情シス部門）- 主な機能： ドキュメント/ホワイトボード/DBの融合エディタ、AI仕様書作成支援- お問い合わせ：https://www.atsumell.com/株式会社Atsumell 会社概要

Atsumellは「システム開発の負をなくし、日本のITを再定義する」をミッションに掲げる、AIスタートアップです。

会社名：株式会社Atsumell

所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

代表取締役：山口公徳

設立：2022年9月

事業内容：AI仕様書エディタ「Kakusill」の開発・提供、AIネイティブなシステム開発支援

投資家：KUSABI1号投資事業有限責任組合、さくらインターネット代表取締役 田中邦裕

採択実績：東京都、三井物産、総務省、経済産業省

URL：https://www.atsumell.com/

採用情報

株式会社Atsumellでは、システム開発の未来をつくる、すべてのポジションを募集中です。

Corporate Deck：https://speakerdeck.com/atsumell/atsumell-inc-corporate-deck-for-recruit

採用ページ：https://atsumell.notion.site/atsumell-recruit