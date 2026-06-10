株式会社モンテディオ山形

この度、吉田恵通訳が明治安田Jリーグ百年構想リーグをもって退任することとなりましたので、お知らせいたします。

吉田 恵（ヨシダ ケイ）

役職：

通訳（英語）



生年月日：

2000年8月12日



出身：

神奈川県

吉田 恵 通訳コメント

今シーズン限りで、モンテディオ山形を離れることになりました。

ホーム、アウェイを問わず多くの声援を送ってくださったサポーターの皆さま、そして地域の皆さまの温かさに触れながら、外国人選手たちとともに充実した日々を過ごすことができました。だからこそ、この1年半、期待に応える結果を残すことができなかったことを本当に申し訳なく思っています。

モンテディオ山形で過ごした時間は、自分にとってかけがえのない財産です。これからも成長を続け、「山形での経験があったからこそ今の自分がある」と胸を張って言えるよう努力していきます。そして、またどこかで山形の皆さまとお会いできることを願っています。

最後になりますが、クラブのさらなる発展と活躍を心よりお祈りしています。

モンテディオ山形に関わるすべての皆さま、1年半、本当にありがとうございました。