ノンタンと、のだこころさんの無料コンサートやハイハイレースを国営昭和記念公園で開催！「HELLO! BABY(ハート)KIDS LIFE」

株式会社シーズプレイス

株式会社シーズプレイスは、2026年6月20日（日）に子育て応援イベント「HELLO! BABY(ハート)KIDS LIFE」を開催します。開催は今年で3年目。子育て中の親の「家事」「仕事」「育児」の両立と「ライフワークバランス」の実現を応援し、子育て世帯が孤立することなく、地域や企業とのつながりの中で自分らしい暮らしを築ける社会を目指して開催します。会場では「ノンタン」と、うたのおねえさん「のだこころ」さん迎えてハッピーコンサートを開催。保育園、子育て応援企業による子育て情報や子ども向けプログラムの提供など、盛りだくさんのコンテンツにて展開していきます。会場は立川駅から歩いて行ける「国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン ゆめひろば」。

▼ イベント公式WEBサイト

https://hoikufes.csplace.com/

◆ スペシャルコンサート

「ノンタンのハッピーコンサート」

※ 混雑時は入場を制限する場合がございます。

※ 雨天の場合は内容を変更して開催する場合がございます。

※ 防水性のある敷物などをご持参ください（折畳み椅子はご遠慮ください）



◆ その他にもコンテンツ盛りだくさん！

おさがりモンスター おもちゃ・絵本＆子ども服交換会

不要になった子ども服やおもちゃ、絵本をブース内の出品物と交換できます！

もらうだけでもOK！

キッチンカー

人気のメニューを提供するキッチンカーが8台出店！お昼は緑がいっぱいの公園で！

ふわふわ遊具

みんな大好き！大きなふわふわスライダーで仲良くいっぱい遊ぼう！

ワークショップ

子ども向けものづくりワークショップでお土産を作ろう！

保育園、子育て応援企業ブース

各園、企業の情報収集だけでなく、子ども向けプログラムも用意！

エコカー展示会

子育て世代に向けて安全でエコな車の展示！保育の観点でパネル展示も行います！

▼ くわしくは、イベント公式WEBサイトへ

https://hoikufes.csplace.com/

◆イベント概要

イベント名：HELLO! BABY(ハート)KIDS LIFE

開催日： 2026年6月20日（土）11:00～15:00

開催場所： 国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン ゆめひろば

(所在地： 〒190-0014 東京都立川市緑町3173 国営昭和記念公園内）

※多摩都市モノレール立川北駅 公園口徒歩8分

中央線立川駅 北口徒歩10分

入場料：無料（一部アトラクションは有料）

主催：HELLO! BABY(ハート)KIDS LIFE事務局（運営：株式会社シーズプレイス・他）

後援：立川市

イベント特設サイト：https://hoikufes.csplace.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

HELLO! BABY(ハート)KIDS LIFE事務局（株式会社シーズプレイス内）

Tel： 042-521-9958

Email： abc@csplace.com

【会社概要】

社名：株式会社シーズプレイス

所在地：東京都立川市錦町1-4-4 サニービル2F

コーポレートサイト： https://csplace.co.jp/