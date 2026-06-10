『2026 Miss SAKE Japan 最終選考会 』にてオンライン配信決定！

一般社団法人Miss SAKE

このたび、一般社団法人Miss SAKE（東京都港区芝大門二丁目10番7号、代表理事：大西美香）は、来る6月13日（土）に『2026 Miss SAKE Japan 最終選考会』を開催いたします。

当日は、日本酒の魅力を世界へ発信するアンバサダーとしての役割を担う「2026 Miss SAKE Japan」を決定いたします。さらに本年度は、今年新たに誕生し、初代グランプリが決定した「2026 Miss Amazake Japan」のステージ登壇も予定しており、日本の伝統的な発酵文化である“甘酒”の魅力も合わせて広く発信いたします。

昨年ご好評をいただいたオンライン配信も、Miss SAKE公式YouTubeチャンネル「Miss SAKEチャンネル」にて行います。海外にお住まいの方や会場にお越しいただけない方も、ぜひライブ配信をご覧のうえ、応援いただけますと幸いです。

2026 Miss SAKE Japan 最終選考会 概要

【日程】2026年6月13日(土)17:30～20:45(16:30 開場)

【会場】ウェスティン都ホテル京都 「瑞穂の間」(京都府京都市東山区粟田口華頂町1)

【主催】一般社団法人Miss SAKE

【後援】農林水産省、経済産業省、国税庁、文化庁、観光庁、知的財産戦略本部、日本貿易振興機構(JETRO)、日本政府観光局(JNTO)、日本酒造組合中央会、日本酒造⻘年協議会、 京都府、京都市

【特別協力】ヘッケル

配信詳細

配信時間：2026年6月13日（土）17:30~20:45

参加費用：無料配信

配信URL：https://www.youtube.com/live/tMdrBB528js?si=_0E0nf0JH5cjHR9l

【Miss SAKEについて紹介Movie】

紹介youtubeはこちらにて(https://www.youtube.com/watch?v=anKfvCWXFD8)

「Miss SAKE」のこれまでの活動

Miss SAKEは、伝統ある日本酒と日本文化の魅力を、日本国内外に発信する美意識と知性を身につけたアンバサダーを選出する目的で一般社団法人Miss SAKEが主催、2013年9月よりスタート致しました。

外務省、農林水産省、国税庁、観光庁、日本酒造組合中央会等の後援のもと開催された2013年10月開催の選考会において、初代の「2014 ミス日本酒（2014 Miss SAKE）」が誕生。

それより13年間、日本国内だけでなくハワイ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、バルセロナ、シドニー、香港等、世界各国において、日本酒を切り口にした日本の食・文化に関する啓発や、日本への観光誘致活動を年間450件以上行っております。



2016年度には、海外初となる Miss SAKE USAがニューヨークで選出されました。

2026年はインド、フィリピン、香港・マカオ、アゼルバイジャンのMiss SAKE が誕生し、6月13日の舞台に彼女達も登壇します。米国の著名な経済紙であるウォール・ストリート・ジャーナルでは「水着審査のない女性の尊厳と平等をうたった文化事業」と報じられ、高く評価されました。

14年目となる2026 Miss SAKE Japanでは、地方大会、海外の大会開催の拡充とともに日本酒を軸とした新たな文化事業として、発展し続けていきます。

[2026年6月現在までの活動実績例]

（国内）「日本酒フェア」／「IWC表彰式」／「日本臨床細胞学会」／「伊勢志摩サミット」／「ラグビーW杯2019ファンゾーン」／「米 ・食味分析鑑定コンクール国際大会」／「第109回日本泌尿器科学会総会」／ 「ツーリズムEXPOジャパン」／ 各酒造組合・酒蔵イベント／ 各種産業展 ／ 各企業レセプション／各学会レセプション／ 各警察署飲酒運転注意イベント ／ 各自治体田植え・稲刈りイベント等

（海外）「ブラジルW杯」／「ミラノ万博」／「ユネスコ本部表敬訪問」／在中日本国大使館「大使公邸 春の交流会」／「在印日本大使館 日本酒PRイベント」／「Salon du Sake in Paris」／「Salon del Manga in Barcelona」／「JAXA：Space Symposium in Cololado」／「Monaco Yacht Show」／『2018 東京国際映画祭』プロモーションイベント at カンヌ国際映画祭／「THE JOY OF SAKE：Honolulu, New York, Las Vegas, London」／「Japan Culture Festival in Sri Lanka」／「Sake Dinner in Phnom Penh」／「Washu Fes at Hong Kong」／「Matsuri in Sydney」／「Sake Reception at Shanghai」／「アジア国際美酒コンテストin China」／「在印日本大使館 日本酒PRイベント」等

詳細な活動内容はHP内のブログにてご覧頂けます。

Miss SAKE 公式ブログ

https://www.misssake.org/blog/

2025 Miss SAKE最終選考会 Youtube

https://www.youtube.com/live/F7xquXG31J4?si=7OLzHNwaxcuwot1a(https://www.youtube.com/watch?v=tMdrBB528js)

メディア向け申込用紙ダウンロードはこちらより

メディアの皆様への取材お申し込みを募集しています。

下記用紙をダウンロードいただくか、フォームにてお申し込みをお願いいたします。

https://forms.gle/W69otwN7Lig6GYve9

https://prtimes.jp/a/?f=d56502-137-1191e7f291c7ba3f020ae0f80f7f5826.pdf

【本件に関する問い合わせ】

一般社団法人Miss SAKE 担当：竹原

〒105-0012 東京都港区芝大門二丁目10番7号 桜門会ビルII ４階

Tel/Fax 03-6822-2470 03-6822-2471

Mail: sake@misssake.org