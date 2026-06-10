DECO*27「ラビットホール」MVのイラストを手掛けたおむたつ先生が来校。OSM高等専修学校「コミックイラストコース」2027年4月誕生を記念し、中学生向けライブドローイング＆トークを8月9日開催。

大阪スクールオブミュージック高等専修学校

大阪スクールオブミュージック高等専修学校（大阪市西区新町、以下OSM高等専修学校）は、2027年4月に「コミックイラストコース」を新設します。中学校卒業から入学でき、高卒同等資格を取得し、“イラストで生き抜く力”を3年間で学べる新コースです。その誕生を記念し、DECO*27「ラビットホール」「テレパシ」のMVイラストなどで知られる人気イラストレーター・おむたつ氏を招いたライブドローイング＆トーク体験入学を、2026年8月9日（日）に開催します。中学生がプロの“描く現場”を間近で体感し、新コースの学びを先取りできる特別企画です。

コミックイラストコース誕生

■ “描く好き”を、将来の力に

イラストや絵を描くことが好き、マンガやアニメが好き--その「好き」を進路にできるのが、新設のコミックイラストコースです。そして、その学びを支えるのが、OSM高等専修学校が積み重ねてきた指導の土台です。

■ 音楽・エンターテイメント教育39年。培ったノウハウを土台にした独自の学び

OSM高等専修学校は、音楽・エンターテイメント教育で39年にわたり数多くのプロを送り出してきた学校です。コミックイラストコースにも、その長年の指導ノウハウが息づいています。

Wメジャーカリキュラム：イラストを軸にしながら、ダンスや音楽などもう一つの“好き”も同時に学べる。

プロジェクト授業：在学中からプロの現場や実践的な制作を経験し、つくる力を磨く。

進路・デビューサポート：業界とのつながりを活かし、“好き”を将来の仕事へつなげる。

大学入学資格付与指定校：通信教育なしの3年間で、大学入学資格も取得できる。

さらに、同じ学園グループのOCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校（大阪市西区／通称・大阪テック）は、コミックイラスト＆マンガやグラフィックデザインを専門的に学べるグループ校。OSM高等専修学校からの進学時には入学金が免除され、高校段階で固めた“描く好き”の土台を活かして、プロデビューを見据えた学びへスムーズに進めます。

■ おむたつ先生のライブドローイング＆トークを8月9日開催

新コース誕生を記念した第一弾として、人気イラストレーター・おむたつ氏が来校します。目の前で作品を仕上げていくライブドローイングと、創作や仕事への向き合い方を語るトークを実施。プロが一枚の絵を完成させる過程を間近で見られる、貴重な機会です。中学生限定・見学のみの参加も可能です。

おむたつ先生

おむたつ 先生（イラストレーター・漫画家） イラストレーター・漫画家として活躍する新進気鋭のクリエイター。DECO*27の大ヒット曲「ラビットホール」「テレパシ」のMVイラストや、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」のイラストを担当。2016年にcomico『てるてるポーズ』、2019年に月刊Gファンタジー『SCARS』を連載するなど漫画家としても活動し、ショートアニメーション制作など活躍の場は多岐にわたる。

開催概要

イベント名：おむたつ先生 ライブドローイング＆トーク（コミックイラストコース誕生記念 第一弾）日時：2026年8月9日（日）12:00集合

会場：大阪スクールオブミュージック高等専修学校（〒550-0013 大阪市西区新町1-18-11）

対象：中学生（中学生限定）保護者の同伴も可

定員：応募多数の場合は抽選とさせていただきます

参加費：無料

申込方法・特設ページより申込：https://www.osm.ac.jp/event/e-0000055726.html

コミックイラストコース詳細：https://www.osm.ed.jp/course/comic.php

主催：大阪スクールオブミュージック高等専修学校

学校名：大阪スクールオブミュージック高等専修学校（OSM高等専修学校）

所在地：〒550-0013 大阪市西区新町1-18-11

中学校卒業から、ダンス・歌・演技・楽器・声優・芸能・イラストなどエンターテイメントを専門的に学べる高等専修学校。通信教育なしの3年間で大学入学資格が取得できる大学入学資格付与指定校。「好きなことだから頑張れる」を理念に、“好き”を将来へつなげる学びを提供しています。

公式サイト：https://www.osm.ed.jp/