【株式会社アイドルシステム】コーポレートサイト開設のお知らせ

株式会社idolシステム

この度、株式会社アイドルシステム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大空 七菜）は、皆様への情報発信の強化と、サービス内容のさらなる視認性向上のため、公式コーポレートサイト（URL：https://idol-system.jp/）を開設いたしました。

当社は、元アイドルの経歴を持った代表が「エンジニアに1番近い距離で寄り添うSES」をコンセプトに、エンジニアが趣味や好きなことを全力で楽しみながら、自由で誠実な働き方ができる環境を提供しています。

■ 起業とホームページ開設の背景

代表の大空は、地下アイドルとして豊洲PITでのワンマンライブを経験するなど、長年ステージに立ってきました。その活動を熱く支えてくれたエンジニアのファンの方との交流の中で、「単価が不透明」「希望の案件を選べない」「営業のフォローが足りない」といったSES業界特有の課題を目の当たりにしました。

「エンジニアの働き方をもっと自由に、誠実に、楽しくしたい！」という思いから、2026年に株式会社アイドルシステムを設立。 この度、当社の掲げる理念や、エンジニア一人ひとりに徹底的に寄り添うサポート体制をより多くの方（求職者様およびパートナー企業様）に知っていただくべく、公式コーポレートサイトを開設いたしました。

■ 新ホームページの3つの特徴・見どころ

１.強烈なメッセージを放つメインビジュアル

サイトを開いた瞬間に飛び込んでくる、ドルシスならではの熱いコンセプトをストレートに表現。

綺麗にまとまりがちな一般的なSES企業のサイトとは一線を画す、独自のブランドアイデンティティとを前面に押し出したデザインとなっています。

２.会社のリアルな熱量をそのまま届ける、各種SNSとのシームレスな連携

X（旧Twitter）やTikTok、YouTube、そしてメンバーの生の声を届ける note など、今まさに動いている発信プラットフォームへ簡単にアクセスできます。サイトを訪れるだけで、会社の最新の雰囲気や楽しそうな空気感が直感的に伝わります。

３.今後の事業・採用拡大に向けた、シンプルで迷わない機能的なインターフェース

無駄なごちゃつきを無くし、パートナー企業様からのご相談窓口として「お問い合わせフォーム」を、当社に興味を持っていただいた求職者様向けには専用の「エントリーフォーム」をそれぞれ分けて設置しました。訪問者が迷うことなくスムーズに連絡を取れるシンプルで使いやすい設計で、これからの会社の成長と、新しい出会いを支える使いやすいサイトになっています。

■ 今後の展望とメッセージ（代表取締役社長：大空 七菜）

全力を捧げるものがあること、何かに夢中になれること。そんな素晴らしいエネルギーを持つエンジニアの皆様が、自分らしく、やりがいを持って輝ける環境を作りたいという想いで株式会社アイドルシステムを立ち上げました。

今回のコーポレートサイト開設を機に、より一層のSES業界の課題解決に注力するとともに、私たちの理念に共感していただけるエンジニアの皆様やパートナー企業様との出会いを広げてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社アイドルシステム

代表取締役社長：大空 七菜

■ 会社概要

社名：株式会社アイドルシステム

本社所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPGリンクス神南5階

代表取締役社長：大空 七菜

事業内容：SES事業

設立：2026年4月

公式HP：https://idol-system.jp/

公式X：https://x.com/idolsystem_nana?s=21

公式note：https://note.com/idol_system

公式YouTube：https://youtube.com/channel/UCOaW5Q17pb0C-3ya9x5UGyA

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アイドルシステム 採用担当

お問い合わせフォーム：https://idol-system.jp/contact/

エントリーフォーム：https://idol-system.jp/entry/

Mail：recruit@idol-system.jp