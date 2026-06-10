🔹 ORICO、驚異の40Gbps超高速USB4.0 NVMe SSDケースを発表⚡ 読込3554MB/s・最大8TB対応・ASM2464チップ搭載・マルチ放熱システム

深圳市奥睿科电子商务有限公司

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⏰ コード有効期間：

2026年6月8日 23:00 (JST) ～ 2026年6月16日 23:59 (JST) まで

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⚡ 驚異の40Gbps高速転送

最大40Gbpsのデータ転送速度を実現

180GB以上のファイルをわずか1分で転送可能

Thunderbolt 4搭載MacBook Pro ＋ Samsung 980 PROでの実測値：

読込：3554MB/s

書込：3069MB/s

ゲームのロード時間を劇的に短縮

大量のビデオクリップ処理に最適なパートナー

🔧 革新的なチップ搭載・超高性能

最新ASM2464チップを採用

USB4.0に完全対応

Thunderbolt 4／3にも対応

UASPおよびTRIMコマンドをサポート

SSDのパフォーマンスを最適化し、損傷を低減

最先端技術で安定かつ高速なデータ転送を実現

🔌 2-in-1ケーブルにアップグレード

付属USBケーブルは2つの出力ポートを搭載：

USB-C to A：10Gbps

USB-C to C：40Gbps

対応デバイス：パソコン、スマートフォン、ゲーム機など、さまざまなデバイスに自由に接続可能

🌬️ マルチ放熱システム

内蔵ファン＋オールアルミ合金ハウジング＋シリコン冷却パッド

アクティブ冷却により冷却性能を50%向上

M.2 SSDを安全な温度に保ち、過熱や速度低下を防ぐ

長時間の連続使用でも安定したパフォーマンスを発揮

幅広い互換性

対応SSD：M-Key、サイズ 2230／2242／2260／2280

最大容量：8TB

対応OS：Mac／Windows／Linux

プラグアンドプレイ：ドライバインストール不要

⚠️ ご注意

40Gbps M.2 SSD外付けケースはUSB 4プロトコルと互換性あり

Thunderboltポートでは、第12世代以上のMac（M1／M2）およびWindows Intelチップとのみ互換性あり

Intel第11世代以前のThunderboltポートは互換性がない可能性あり

非推奨SSD：Crucial P3 Plus、WD Black SN750、Samsung 970 EVO Plus