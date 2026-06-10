🔹 ORICO、驚異の40Gbps超高速USB4.0 NVMe SSDケースを発表⚡ 読込3554MB/s・最大8TB対応・ASM2464チップ搭載・マルチ放熱システム
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⏰ コード有効期間：
2026年6月8日 23:00 (JST) ～ 2026年6月16日 23:59 (JST) まで
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⚡ 驚異の40Gbps高速転送
最大40Gbpsのデータ転送速度を実現
180GB以上のファイルをわずか1分で転送可能
Thunderbolt 4搭載MacBook Pro ＋ Samsung 980 PROでの実測値：
読込：3554MB/s
書込：3069MB/s
ゲームのロード時間を劇的に短縮
大量のビデオクリップ処理に最適なパートナー
🔧 革新的なチップ搭載・超高性能
最新ASM2464チップを採用
USB4.0に完全対応
Thunderbolt 4／3にも対応
UASPおよびTRIMコマンドをサポート
SSDのパフォーマンスを最適化し、損傷を低減
最先端技術で安定かつ高速なデータ転送を実現
🔌 2-in-1ケーブルにアップグレード
付属USBケーブルは2つの出力ポートを搭載：
USB-C to A：10Gbps
USB-C to C：40Gbps
対応デバイス：パソコン、スマートフォン、ゲーム機など、さまざまなデバイスに自由に接続可能
🌬️ マルチ放熱システム
内蔵ファン＋オールアルミ合金ハウジング＋シリコン冷却パッド
アクティブ冷却により冷却性能を50%向上
M.2 SSDを安全な温度に保ち、過熱や速度低下を防ぐ
長時間の連続使用でも安定したパフォーマンスを発揮
幅広い互換性
対応SSD：M-Key、サイズ 2230／2242／2260／2280
最大容量：8TB
対応OS：Mac／Windows／Linux
プラグアンドプレイ：ドライバインストール不要
⚠️ ご注意
40Gbps M.2 SSD外付けケースはUSB 4プロトコルと互換性あり
Thunderboltポートでは、第12世代以上のMac（M1／M2）およびWindows Intelチップとのみ互換性あり
Intel第11世代以前のThunderboltポートは互換性がない可能性あり
非推奨SSD：Crucial P3 Plus、WD Black SN750、Samsung 970 EVO Plus