『PSO2 ニュージェネシス ver.2』期間限定緊急クエスト「アークス戦技祭！」追加！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、新たな期間限定緊急クエスト「アークス戦技祭！」の追加をはじめとするアップデートを、2026年6月10日（水）に実施しました。

■期間限定緊急クエストが登場

配信期間：2026年6月10日（水）12:00～7月1日（水）メンテナンス開始まで

新たな期間限定緊急クエスト「アークス戦技祭！」が登場します。ガロアが残した訓練データを使って開催されるアークス戦技祭に参加して、各リージョンのストーリーキャラクターたちと共にエネミーの殲滅をするクエストです。

また、各所で普段は見られない組み合わせのストーリーキャラクターたちの掛け合いが見られます。期間限定配信のため、この機会にぜひプレイしてみてください。

期間限定緊急クエスト登場にあわせて、期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して、「リワードボックスメダルJun'26」を獲得しましょう。

「リワードボックスメダルJun'26」で引くことができる「超リワードボックスJun'26」は、普段のリワードボックスよりも多くの報酬が獲得できるほか、コンプリート報酬として「頭乗りサニィミニ」や「5周年サンクフルスクラッチ券Jun」2個も獲得できます。

なお、期間中はエアリオリージョンで発生する緊急クエストが、すべて緊急クエスト「アークス戦技祭！」になります。

■新たなビルドパーツを追加

BP「リゾートベッドB」やBP「リゾートロングチェアB」などのリゾートシリーズのバリエーションビルドパーツが登場します。

新しいビルドパーツで、クリエイティブスペースやチームスペースをさらに飾り付けてみましょう。

■ミッションパス第57弾「NGS Season57」登場！

豪華報酬が手に入るミッションパスの第57弾となる、「NGS Season57」が登場します。

タスクをクリアして「スター」を獲得、一定数のスターを集めることで「ティア」（段階）が上がり、ティアに応じた報酬を受け取ることができます。

スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。

さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー「ヴァーダーパック」や新たなアクセサリー「ルミナスランス」「ベリモフケモーネミッミ」が手に入るほか、モーション変更アイテム「グライド：トロッコ」の色違い版が登場しますので、逃さず入手しましょう。

※「ティア」はミッションパスの進み具合を表す数値で、この数値を上昇させることでアクセサリーや素材アイテムなど、さまざまな報酬を受け取ることができます。

■リバイバルACスクラッチ「T1コスチュームリバイバルJun'26」「T2コスチュームリバイバルJun'26」

配信期間：2026年6月10日（水）12:00～6月24日（水）メンテナンス開始まで

リバイバルACスクラッチを2種類配信します。「タイプ1」「タイプ2」それぞれのレイヤリングウェアを再入手できます。

回数ボーナスでは「C/エルガドレド・キーパS」も入手できるので、そちらもチェックしてください。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-06/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,200万を突破しています。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。