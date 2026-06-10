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神戸女学院大学が6月14日にオープンキャンパスを開催 ― 4月に開設した小林季子記念館の見学や公認心理師として働く卒業生による特別講座などを実施
神戸女学院大学（兵庫県西宮市）は6月14日（日）、オープンキャンパスを開催する。当日は、学生によるキャンパスツアーや学食体験をはじめ、今年4月にオープンした新棟・小林季子記念館をめぐる心理学体験ツアーも実施。さらに各学科の模擬講義＆体験ゼミや、公認心理師として働く卒業生による特別講座、3Dプリンターを用いた化石標本づくりに挑戦できるサイエンス体験なども行われ、同大での学びや学生生活を体感できる内容になっている。当日参加可（一部プログラムは要予約または予約優先）。
今回のオープンキャンパスでは、各学部・学科について紹介する「学部・学科まるわかり！」および「ミニ講義」をはじめ、体験を通して学部・学科の学びや専門領域を詳しく知ることができる学科別のスペシャルプログラムを実施する。
心理学科の「心理学体験ツアー」では、今年4月にオープンした小林季子記念館をめぐり、教員のガイドで最新設備を見学。充実した学びの環境を参観し、行動科学・臨床心理学・精神保健福祉のミニ体験を楽しむことができる。
また、生命環境学部では「サイエンス体験」を開講。「化石をつくる!? 3Dプリンターで学ぶ博物館の科学」と題して、博物館で実際に使われている3Dプリンター技術を用いて、化石標本づくりに挑戦する。
さらに特別企画として、人間科学部心理・行動科学科（現 心理学部心理学科）の卒業生による特別講義を実施。公認心理士師として働く卒業生が、高校時代の進路選択から大学・大学院での学び、そして現在の仕事などについて語る。卒業生のリアルなキャリアを通して、心理学の社会学的価値と可能性を実感することができる。
これらに加えて、学生によるキャンパスツアーやキャンパスライフに関するパネル展示、学食体験、入試相談や寮生との相談コーナーなども予定されている。
概要は下記の通り。
◆オープンキャンパス 概要
【日 時】 6月14日（日） 10:30〜15:30
【場 所】 神戸女学院大学（兵庫県西宮市岡田山4-1）
【内 容】
・国際学部まるわかりコーナー
・総文（総合文化学科）体験コーナー
・音楽学科特別講座「音楽で社会に関わる〜音楽ビジネス編」
・心理学体験
・サイエンスカフェ（生命環境学科研究室紹介）
・学生によるキャンパスツアー
・学生生活展示＆学生トーク
・入試説明会＆入試相談
・学生による大学紹介
・学食体験
・学生寮・寮生との相談コーナー／奨学金紹介
・留学・国際交流相談ブース／キャリアサポート紹介
・資料コーナー
＜特別企画＞
・公認心理師として働く卒業生による特別講座
・サイエンス体験「化石をつくる!? 3Dプリンターで学ぶ博物館の科学」（予約優先制）
・体験授業：ウインドオーケストラ（要予約）
【URL】 https://www.kobe-c.ac.jp/admissions/opencampus/20260614OC.html
（特別企画 概要）
■神戸女学院大学 特別企画「公認心理師として働く卒業生による特別講座」
【日 時】 6月14日（日）12:20〜13:00
【場 所】 文学部2号館
【内 容】
現在、公認心理師として活躍する先輩が、高校時代の進路選択から大学・大学院での学びのこと、現在の仕事のことなどについて語る。
■神戸女学院大学生命環境学部「サイエンス体験」
【日 時】 6月14日（日） 13:30〜14:40
【場 所】 H-201教室
【講 師】 生命環境学部 長野 あかね 非常勤講師（人と自然の博物館 研究員）
【内 容】
・「化石をつくる!? 3Dプリンターで学ぶ博物館の科学」
博物館の学芸員は、展示づくりだけでなく、化石や生き物を研究する研究者でもある。この企画では、博物館で実際に使われている3Dプリンター技術を用いて、化石標本づくりに挑戦。研究と“伝える仕事”の面白さを体感することができる。
【予 約】
予約優先（下記URLより申込）
https://b.kobe-c.ac.jp/news/2026/06/14/614.html
■神戸女学院大学 体験授業「ウインドオーケストラ」
【日 時】 6月14日（日）12:30〜14:40
【場 所】 音楽館
【内 容】
音楽学部ウインドオーケストラの学生と一緒に、特別編成バンドで演奏体験を行う。実際の大学授業の雰囲気を感じながら、大学ならではの専門的な学びを体験できる、年に一度の特別プログラム。
【予 約】
要予約（下記URLより申込）
https://admin.prius-pro.jp/m/kcmusic/form.php?f=23
（関連記事）
・神戸女学院大学が新棟「小林季子記念館」の完成を記念し献堂式を挙行 ― 心理相談室、心理実験室、学生の交流の場「めぐみコモンズ」を有する新施設が4月から供用開始（2026.03.26）
https://www.u-presscenter.jp/article/123356
▼本件に関する問い合わせ先
神戸女学院大学 入学センター・広報室
三枝（さえぐさ）、西原（にしはら）
住所：〒662-8505 兵庫県西宮市岡田山4-1
TEL：0798-51-8585
FAX：0798-51-8583
メール：koho@mail.kobe-c.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
心理学科の「心理学体験ツアー」では、今年4月にオープンした小林季子記念館をめぐり、教員のガイドで最新設備を見学。充実した学びの環境を参観し、行動科学・臨床心理学・精神保健福祉のミニ体験を楽しむことができる。
また、生命環境学部では「サイエンス体験」を開講。「化石をつくる!? 3Dプリンターで学ぶ博物館の科学」と題して、博物館で実際に使われている3Dプリンター技術を用いて、化石標本づくりに挑戦する。
さらに特別企画として、人間科学部心理・行動科学科（現 心理学部心理学科）の卒業生による特別講義を実施。公認心理士師として働く卒業生が、高校時代の進路選択から大学・大学院での学び、そして現在の仕事などについて語る。卒業生のリアルなキャリアを通して、心理学の社会学的価値と可能性を実感することができる。
これらに加えて、学生によるキャンパスツアーやキャンパスライフに関するパネル展示、学食体験、入試相談や寮生との相談コーナーなども予定されている。
概要は下記の通り。
◆オープンキャンパス 概要
【日 時】 6月14日（日） 10:30〜15:30
【場 所】 神戸女学院大学（兵庫県西宮市岡田山4-1）
【内 容】
・国際学部まるわかりコーナー
・総文（総合文化学科）体験コーナー
・音楽学科特別講座「音楽で社会に関わる〜音楽ビジネス編」
・心理学体験
・サイエンスカフェ（生命環境学科研究室紹介）
・学生によるキャンパスツアー
・学生生活展示＆学生トーク
・入試説明会＆入試相談
・学生による大学紹介
・学食体験
・学生寮・寮生との相談コーナー／奨学金紹介
・留学・国際交流相談ブース／キャリアサポート紹介
・資料コーナー
＜特別企画＞
・公認心理師として働く卒業生による特別講座
・サイエンス体験「化石をつくる!? 3Dプリンターで学ぶ博物館の科学」（予約優先制）
・体験授業：ウインドオーケストラ（要予約）
【URL】 https://www.kobe-c.ac.jp/admissions/opencampus/20260614OC.html
（特別企画 概要）
■神戸女学院大学 特別企画「公認心理師として働く卒業生による特別講座」
【日 時】 6月14日（日）12:20〜13:00
【場 所】 文学部2号館
【内 容】
現在、公認心理師として活躍する先輩が、高校時代の進路選択から大学・大学院での学びのこと、現在の仕事のことなどについて語る。
■神戸女学院大学生命環境学部「サイエンス体験」
【日 時】 6月14日（日） 13:30〜14:40
【場 所】 H-201教室
【講 師】 生命環境学部 長野 あかね 非常勤講師（人と自然の博物館 研究員）
【内 容】
・「化石をつくる!? 3Dプリンターで学ぶ博物館の科学」
博物館の学芸員は、展示づくりだけでなく、化石や生き物を研究する研究者でもある。この企画では、博物館で実際に使われている3Dプリンター技術を用いて、化石標本づくりに挑戦。研究と“伝える仕事”の面白さを体感することができる。
【予 約】
予約優先（下記URLより申込）
https://b.kobe-c.ac.jp/news/2026/06/14/614.html
■神戸女学院大学 体験授業「ウインドオーケストラ」
【日 時】 6月14日（日）12:30〜14:40
【場 所】 音楽館
【内 容】
音楽学部ウインドオーケストラの学生と一緒に、特別編成バンドで演奏体験を行う。実際の大学授業の雰囲気を感じながら、大学ならではの専門的な学びを体験できる、年に一度の特別プログラム。
【予 約】
要予約（下記URLより申込）
https://admin.prius-pro.jp/m/kcmusic/form.php?f=23
（関連記事）
・神戸女学院大学が新棟「小林季子記念館」の完成を記念し献堂式を挙行 ― 心理相談室、心理実験室、学生の交流の場「めぐみコモンズ」を有する新施設が4月から供用開始（2026.03.26）
https://www.u-presscenter.jp/article/123356
▼本件に関する問い合わせ先
神戸女学院大学 入学センター・広報室
三枝（さえぐさ）、西原（にしはら）
住所：〒662-8505 兵庫県西宮市岡田山4-1
TEL：0798-51-8585
FAX：0798-51-8583
メール：koho@mail.kobe-c.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/