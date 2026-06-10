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【電気通信大学】女子中高生向けイベント匠ガールプロジェクト2026「夏休みは電通大でラボ体験 Session1」
電気通信大学（学長：村松正和）は、2026年7月18日（土）に匠ガールプロジェクト2026「夏休みは電通大でラボ体験 Session1」を開催します。
【概要】
匠ガールプロジェクト2026「夏休みは電通大でラボ体験 Session1」は、女子中高生向けのイベントです。本イベントは11個の体験プログラムから1つ体験できます。本イベントは対面のみの開催となります。定員は合計127名（要事前申込・抽選）、参加費は無料です。
■匠（タクミ）ガールプロジェクトについて
日本はものづくりの国ともいわれる一方で、理工系分野における女性比率は10%程と、依然として低い割合です。本学では、ものづくりの国である日本から世界で活躍する女性研究者・技術者が生まれるようにという思いから、「匠ガールプロジェクト」と称して、女子中高生の理工系分野へ進学支援の取り組みを進めています。
本プロジェクトへの延べ参加数が昨年度1000人を超えました。
【開催日時】
2026年7月18日（土）9:30 〜 15:30（予定）（昼休憩12:00〜13:00）
【開催形式】
対面形式のみ
【対象者】
女子中高生
【体験プログラム内容】
「やってみるとわかる!? ICTインフラの裏側」
皆さんに「自分のインターネット」を作ってもらい、自分のインターネットを「ホンモノのインターネット」に繋いてみることで、世界とつながる仕組みを体験します。
「お寿司の推薦システムをハックしよう！」
大学生が作ったお寿司の推薦システムをハックするゲームをします。ゲームを通じて、推薦システムの仕組みを楽しく学びましょう。
「空中に映像を浮かばせる装置を作ろう」
バーチャルリアリティの基本的な考えを学んだあと、映像を空中に表示する技術などの研究を紹介します。そのあと工作用紙といくつかの光学素子を使って、空中像を表示する装置を自分自身で作ります。
「見える暗号を作ってみよう」
二つの絵を重ねると、それらと異なる絵が出てくる「視覚的暗号」を体験します。作った視覚的暗号を持ち帰って、みんなで楽しみましょう。
「簡易二足歩行ロボットを歩かせよう」
ヒトは「歩く」という運動を、身体の各部分の動かし方を意識せずとも行うことができています。ラボ体験では、歩行原理を考えながら実際にプログラミングをして、構造がとてもシンプルな簡易二足歩行ロボットを歩かせてみましょう。
「超高齢社会を支える医療技術：聴力と誤嚥リスクを測る」
超高齢社会で大きな問題となっている難聴と誤嚥。その対策となる医療技術を学びます。耳や飲み込みの仕組みの話のほか、新たな聴力検査や、光を用いた誤嚥リスク診断装置の計測体験も行います。
「医療専門家の診断・治療技能をロボットで再現してみよう」
いつでも、どこでも、だれでもある一定水準以上の医療を提供・享受することを可能にする『医療技能のデジタル化(医デジ化)技術：Me-DigIT Pro』を体験します。
「厚さ原子1つ分！極薄物質グラフェンを作って観て持ち上げよう！！」
炭素原子一層のシート「グラフェン」について説明を行った後に、自分の手でグラフェンを作製し、顕微鏡で探し出し、持ち上げて重ねることで、極薄シートから新物質が生まれる最先端研究を体験します。
「航空機周りの空気の流れ-スーパーコンピュータの威力と可視化の美」
私達はスーパーコンピュータを使い気流を予測し、その結果を可視化し流れ構造を詳らかにします。流れを観察し、美しい流れが航空機の性能向上につながる感覚を体験します。
「未知の発光酵素を精製してみよう【高校生優先】」
私たちはマウスの体内に未知の発光酵素があることを見つけています。しかし、その正体はわかっていません。発光のしくみがわかれば、病気を生物発光により見つける、世界初の診断技術になるかもしれません。最新の研究につながる実験を体験します。
「スマホで微生物を見てみよう」
今から350年前、人類で初めて微生物を観察したレーウェンフックの歴史的な発見を一緒に体験します。大学内の池の水やコケから微生物をサンプリングして、みなさんのスマホにちょっとした工夫をして観察します。
1、2、3、4、6のテーマは午前の部、午後の部があります。（同内容）
5、7〜11のテーマは午前・午後通しての体験になります。
【申し込み方法】
ウェブサイトにて次の期間で申込受付
6月19日(金)正午〜6月29日(月)正午
抽選結果は、メールにて7月2日（木）正午ごろにお知らせします。
（申し込み案内・申し込みは以下のページから）
【7月18日開催】夏休みは電通大でラボ体験 Session1
【連絡先】
＜イベントに関すること＞
電気通信大学男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室
【職名】特任准教授
【氏名】片岡 寛子
Tel：042-443-6736 E-Mail：ge-staff-group@gl.cc.uec.ac.jp
＜報道に関すること＞
電気通信大学総務部総務企画課広報係
Tel：042-443-5019 Fax：042-443-5887
E-Mail：kouhou-k@office.uec.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【概要】
匠ガールプロジェクト2026「夏休みは電通大でラボ体験 Session1」は、女子中高生向けのイベントです。本イベントは11個の体験プログラムから1つ体験できます。本イベントは対面のみの開催となります。定員は合計127名（要事前申込・抽選）、参加費は無料です。
日本はものづくりの国ともいわれる一方で、理工系分野における女性比率は10%程と、依然として低い割合です。本学では、ものづくりの国である日本から世界で活躍する女性研究者・技術者が生まれるようにという思いから、「匠ガールプロジェクト」と称して、女子中高生の理工系分野へ進学支援の取り組みを進めています。
本プロジェクトへの延べ参加数が昨年度1000人を超えました。
【開催日時】
2026年7月18日（土）9:30 〜 15:30（予定）（昼休憩12:00〜13:00）
【開催形式】
対面形式のみ
【対象者】
女子中高生
【体験プログラム内容】
「やってみるとわかる!? ICTインフラの裏側」
皆さんに「自分のインターネット」を作ってもらい、自分のインターネットを「ホンモノのインターネット」に繋いてみることで、世界とつながる仕組みを体験します。
「お寿司の推薦システムをハックしよう！」
大学生が作ったお寿司の推薦システムをハックするゲームをします。ゲームを通じて、推薦システムの仕組みを楽しく学びましょう。
「空中に映像を浮かばせる装置を作ろう」
バーチャルリアリティの基本的な考えを学んだあと、映像を空中に表示する技術などの研究を紹介します。そのあと工作用紙といくつかの光学素子を使って、空中像を表示する装置を自分自身で作ります。
「見える暗号を作ってみよう」
二つの絵を重ねると、それらと異なる絵が出てくる「視覚的暗号」を体験します。作った視覚的暗号を持ち帰って、みんなで楽しみましょう。
「簡易二足歩行ロボットを歩かせよう」
ヒトは「歩く」という運動を、身体の各部分の動かし方を意識せずとも行うことができています。ラボ体験では、歩行原理を考えながら実際にプログラミングをして、構造がとてもシンプルな簡易二足歩行ロボットを歩かせてみましょう。
「超高齢社会を支える医療技術：聴力と誤嚥リスクを測る」
超高齢社会で大きな問題となっている難聴と誤嚥。その対策となる医療技術を学びます。耳や飲み込みの仕組みの話のほか、新たな聴力検査や、光を用いた誤嚥リスク診断装置の計測体験も行います。
「医療専門家の診断・治療技能をロボットで再現してみよう」
いつでも、どこでも、だれでもある一定水準以上の医療を提供・享受することを可能にする『医療技能のデジタル化(医デジ化)技術：Me-DigIT Pro』を体験します。
「厚さ原子1つ分！極薄物質グラフェンを作って観て持ち上げよう！！」
炭素原子一層のシート「グラフェン」について説明を行った後に、自分の手でグラフェンを作製し、顕微鏡で探し出し、持ち上げて重ねることで、極薄シートから新物質が生まれる最先端研究を体験します。
「航空機周りの空気の流れ-スーパーコンピュータの威力と可視化の美」
私達はスーパーコンピュータを使い気流を予測し、その結果を可視化し流れ構造を詳らかにします。流れを観察し、美しい流れが航空機の性能向上につながる感覚を体験します。
「未知の発光酵素を精製してみよう【高校生優先】」
私たちはマウスの体内に未知の発光酵素があることを見つけています。しかし、その正体はわかっていません。発光のしくみがわかれば、病気を生物発光により見つける、世界初の診断技術になるかもしれません。最新の研究につながる実験を体験します。
「スマホで微生物を見てみよう」
今から350年前、人類で初めて微生物を観察したレーウェンフックの歴史的な発見を一緒に体験します。大学内の池の水やコケから微生物をサンプリングして、みなさんのスマホにちょっとした工夫をして観察します。
1、2、3、4、6のテーマは午前の部、午後の部があります。（同内容）
5、7〜11のテーマは午前・午後通しての体験になります。
【申し込み方法】
ウェブサイトにて次の期間で申込受付
6月19日(金)正午〜6月29日(月)正午
抽選結果は、メールにて7月2日（木）正午ごろにお知らせします。
（申し込み案内・申し込みは以下のページから）
【7月18日開催】夏休みは電通大でラボ体験 Session1
【連絡先】
＜イベントに関すること＞
電気通信大学男女共同参画・ダイバーシティ戦略推進室
【職名】特任准教授
【氏名】片岡 寛子
Tel：042-443-6736 E-Mail：ge-staff-group@gl.cc.uec.ac.jp
＜報道に関すること＞
電気通信大学総務部総務企画課広報係
Tel：042-443-5019 Fax：042-443-5887
E-Mail：kouhou-k@office.uec.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/