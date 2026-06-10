Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月08に「Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。昆布エキス原料に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)の概要
Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)に関する当社の調査レポートによると、Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)規模は 2035 年に約 39 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)規模は約 19 億米ドルとなっています。昆布エキス原料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)におけるシェア拡大の原動力となっているのは、輸入割当制度の厳格化に伴う生昆布の供給逼迫であり、これが買い手の関心を加工済みのエキスへと向かわせている点にあります。例えば、日本国内では生昆布の輸入規制が強化されつつあります。
経済産業省は2025年、昆布輸入割当制度の運用を改定しました。生海藻の入手が困難になるということは、食品メーカーが単に乾燥昆布を仕入れて自社で粉砕加工する、といった従来の調達手法が取りにくくなることを意味します。そのため各社は、安定した「うま味」の提供が可能で、かつ保存性が高く輸送も容易な「標準化されたエキス」へと調達先を切り替えているのです。この政策は実質的に、生鮮原料の取引業者からエキス製造業者へと、市場における付加価値の源泉をシフトさせる効果をもたらしています。そして、この分野に参入しているすべての企業にとって、それは強力な追い風となっているのです。
昆布エキス原料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/kombu-extract-ingredient-market/590642391
昆布エキス原料に関する市場調査によると、東アジアおよび東南アジア料理の世界的な人気上昇に伴う輸出機会の拡大が、市場の成長を後押ししていることが明らかになっています。日本食、韓国食、さらには広範なアジア食品の国際的な消費拡大により、スープ、出汁（だし）、調味料、機能性食品などに使用される昆布エキスのような海藻由来の原料に対する需要が加速しています。開発途上国からの輸入促進センター（CBI）によれば、ヨーロッパ各地でアジア料理レストランが増加していることが、伝統的なアジア料理に使用される輸入海藻原料への需要を大幅に押し上げています。
輸出対象となる食品群の中で、どのような製品が海外市場で受け入れられやすいか考えてみます。ラーメン、出汁、照り焼きソース、味噌、調理済み食品（レディトゥイート食品）などが挙げられます。これら製品のほぼすべてにおいて、昆布エキスが「旨味（うまみ）」のベースとして使用されています。パリやロサンゼルスの店頭に並ぶ調味料のボトルには、そのすべてに少量の昆布エキスが含まれているのです。こうした需要が積み重なることで、メーカーのみならず流通業者にとっても新たなビジネスチャンスが生まれています。
Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)の概要
Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)に関する当社の調査レポートによると、Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)規模は 2035 年に約 39 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)規模は約 19 億米ドルとなっています。昆布エキス原料に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Kombu Extract Ingredient Market(昆布エキス原料市場)におけるシェア拡大の原動力となっているのは、輸入割当制度の厳格化に伴う生昆布の供給逼迫であり、これが買い手の関心を加工済みのエキスへと向かわせている点にあります。例えば、日本国内では生昆布の輸入規制が強化されつつあります。
経済産業省は2025年、昆布輸入割当制度の運用を改定しました。生海藻の入手が困難になるということは、食品メーカーが単に乾燥昆布を仕入れて自社で粉砕加工する、といった従来の調達手法が取りにくくなることを意味します。そのため各社は、安定した「うま味」の提供が可能で、かつ保存性が高く輸送も容易な「標準化されたエキス」へと調達先を切り替えているのです。この政策は実質的に、生鮮原料の取引業者からエキス製造業者へと、市場における付加価値の源泉をシフトさせる効果をもたらしています。そして、この分野に参入しているすべての企業にとって、それは強力な追い風となっているのです。
昆布エキス原料に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/kombu-extract-ingredient-market/590642391
昆布エキス原料に関する市場調査によると、東アジアおよび東南アジア料理の世界的な人気上昇に伴う輸出機会の拡大が、市場の成長を後押ししていることが明らかになっています。日本食、韓国食、さらには広範なアジア食品の国際的な消費拡大により、スープ、出汁（だし）、調味料、機能性食品などに使用される昆布エキスのような海藻由来の原料に対する需要が加速しています。開発途上国からの輸入促進センター（CBI）によれば、ヨーロッパ各地でアジア料理レストランが増加していることが、伝統的なアジア料理に使用される輸入海藻原料への需要を大幅に押し上げています。
輸出対象となる食品群の中で、どのような製品が海外市場で受け入れられやすいか考えてみます。ラーメン、出汁、照り焼きソース、味噌、調理済み食品（レディトゥイート食品）などが挙げられます。これら製品のほぼすべてにおいて、昆布エキスが「旨味（うまみ）」のベースとして使用されています。パリやロサンゼルスの店頭に並ぶ調味料のボトルには、そのすべてに少量の昆布エキスが含まれているのです。こうした需要が積み重なることで、メーカーのみならず流通業者にとっても新たなビジネスチャンスが生まれています。