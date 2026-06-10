夏休みの家族旅行に！ コスタセレーナ那覇発着ショートクルーズ 同室2人目のお子様半額キャンペーン実施
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、コスタクルーズの大型客船「コスタセレーナ」による那覇発着クルーズを対象に、同室2人目となる18歳未満のお子様の旅行代金が半額となるファミリーキャンペーンを本日より実施しております。対象は2026年6月30日から10月7日出発までの対象コースで、夏休み期間を中心に設定されています。さらに、ご予約のお客様にはAmazonギフト券をプレゼントする特典もご用意しており、ご家族でお得にクルーズ旅行をお楽しみいただけます。
■同室2人目のお子様が半額になるファミリーキャンペーン
本キャンペーンでは、内側客室をご利用の場合、同室2人目となる18歳未満のお子様の旅行代金が半額となります。例えば、2026年8月6日出発4泊5日コースの内側客室利用時は、大人1名 83,800円/お子様1名 41,900円（通常83,800円）となり、ご家族でお得にクルーズ旅行をお楽しみいただけます。夏休みの家族旅行はもちろん、お孫様との三世代旅行にもおすすめのキャンペーンです。
■Amazonギフト券最大5,000円分をプレゼント
対象コースをご予約いただいたお客様には、Amazonギフト券をプレゼントいたします。
内側客室・海側客室：3,000円分/バルコニー客室以上：5,000円分（1部屋あたり）
旅行代金だけでなく、予約特典でもお得にご利用いただけます。
■那覇発着だから参加しやすい沖縄・台湾クルーズ
対象コースは那覇発着となっており、全国各地から飛行機で那覇へ向かった後、そのままクルーズ旅行を楽しむことができます。石垣島や宮古島、台湾（基隆・高雄）など人気の寄港地を巡るコースを多数設定しています。寝ている間に次の寄港地へ移動できるため、短期間でも効率よく観光を楽しめる点が魅力です。クルーズ旅行なら、ホテルの移動や荷物の持ち運びも不要です。ご家族連れでも安全に快適に旅行をお楽しみいただけます。
■イタリア客船「コスタセレーナ」で家族みんなが楽しめる船旅
コスタセレーナは総トン数114,500トン、乗客定員3,780名を誇る大型イタリア客船です。船内には本格的なイタリア料理を楽しめるレストランやビュッフェ、バー、シアター、プール、ジャグジー、スパなど多彩な施設が揃っており、船上で過ごす時間そのものが旅の楽しみになります。
終日航海日には、ダンスレッスンやビンゴ大会、イタリア語講座、カクテルデモンストレーションなど、イタリア客船ならではの参加型イベントを多数開催。夜には本格的なシアターショーやライブエンターテインメントも行われ、船内は華やかな雰囲気に包まれます。
また、お子様向けプログラム「Squok Club」も用意されており、年齢に応じたアクティビティやゲームをお楽しみいただけます。ご家族それぞれが思い思いの時間を過ごせる点も、コスタセレーナの魅力です。
さらに、コスタクルーズ名物の「イタリアンナイト」や「カーニバル・オブ・ヴェニス」をテーマにしたイベントなども開催され、船内にいながらイタリア旅行気分を味わうことができます。
■キャンペーン概要
対象出発日
2026年6月30日、 7月4日・8日・13日・16日・28日・31日、 8月4日・6日・17日・26日
9月12日、10月7日
特典内容
・内側客室限定で同室2人目の18歳未満のお子様が半額
■同室2人目のお子様が半額になるファミリーキャンペーン
本キャンペーンでは、内側客室をご利用の場合、同室2人目となる18歳未満のお子様の旅行代金が半額となります。例えば、2026年8月6日出発4泊5日コースの内側客室利用時は、大人1名 83,800円/お子様1名 41,900円（通常83,800円）となり、ご家族でお得にクルーズ旅行をお楽しみいただけます。夏休みの家族旅行はもちろん、お孫様との三世代旅行にもおすすめのキャンペーンです。
■Amazonギフト券最大5,000円分をプレゼント
対象コースをご予約いただいたお客様には、Amazonギフト券をプレゼントいたします。
内側客室・海側客室：3,000円分/バルコニー客室以上：5,000円分（1部屋あたり）
旅行代金だけでなく、予約特典でもお得にご利用いただけます。
■那覇発着だから参加しやすい沖縄・台湾クルーズ
対象コースは那覇発着となっており、全国各地から飛行機で那覇へ向かった後、そのままクルーズ旅行を楽しむことができます。石垣島や宮古島、台湾（基隆・高雄）など人気の寄港地を巡るコースを多数設定しています。寝ている間に次の寄港地へ移動できるため、短期間でも効率よく観光を楽しめる点が魅力です。クルーズ旅行なら、ホテルの移動や荷物の持ち運びも不要です。ご家族連れでも安全に快適に旅行をお楽しみいただけます。
■イタリア客船「コスタセレーナ」で家族みんなが楽しめる船旅
コスタセレーナは総トン数114,500トン、乗客定員3,780名を誇る大型イタリア客船です。船内には本格的なイタリア料理を楽しめるレストランやビュッフェ、バー、シアター、プール、ジャグジー、スパなど多彩な施設が揃っており、船上で過ごす時間そのものが旅の楽しみになります。
終日航海日には、ダンスレッスンやビンゴ大会、イタリア語講座、カクテルデモンストレーションなど、イタリア客船ならではの参加型イベントを多数開催。夜には本格的なシアターショーやライブエンターテインメントも行われ、船内は華やかな雰囲気に包まれます。
また、お子様向けプログラム「Squok Club」も用意されており、年齢に応じたアクティビティやゲームをお楽しみいただけます。ご家族それぞれが思い思いの時間を過ごせる点も、コスタセレーナの魅力です。
さらに、コスタクルーズ名物の「イタリアンナイト」や「カーニバル・オブ・ヴェニス」をテーマにしたイベントなども開催され、船内にいながらイタリア旅行気分を味わうことができます。
■キャンペーン概要
対象出発日
2026年6月30日、 7月4日・8日・13日・16日・28日・31日、 8月4日・6日・17日・26日
9月12日、10月7日
特典内容
・内側客室限定で同室2人目の18歳未満のお子様が半額