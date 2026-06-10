iOS/macOSの両方で″知りたい″ をまとめて検索。ロゴヴィスタ辞典アプリ「英語・外国語」のご紹介
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iOS/macOS版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「英語・外国語」アプリをご紹介いたします。
◆ジーニアス英和(第6版)・和英(第3版)辞典
使われ続ける。進化し続ける。
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/30.html
◆新英和大辞典第6版
最大級の語義・用例を収録した、これが「真の大英和」
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/6.html
◆新和英大辞典第5版
国内最高の和英辞典をiOSアプリで！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/5.html
◆新編英和活用大辞典
ネイティブが使う”実用的”英語がわかる!!
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/4.html
◆ロイヤル英文法改訂新版
受験生から英語上級者まで、英文法書の決定版！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/2.html
◆リーダーズ英和辞典 第3版
全面改訂版！収録項目数 28万。 最強の英和辞典
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/17.html
◆研究社新英和（第７版）・和英（第５版）中辞典-音声付き
ロングセラー英和・和英ならではの使いやすさと信頼性！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/1.html
◆大修館 ジーニアス英和大辞典
大修館のジーニアス辞典群の頂点に立つ待望の大辞典
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/26.html
◆グランドセンチュリー英和辞典 第4版
入試を勝ち抜く学習英和辞典！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/43.html
◆エースクラウン英和辞典 第4版
わかりやすさで定評のある学習英和辞典の最新版登場！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/44.html
◆オーレックス英和辞典第３版・和英辞典 第２版
高校生の日常学習、大学受験からビジネスまで、英語を学ぶすべての方々へ
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/42.html
◆小学館 韓日・日韓辞典
学習意欲を高めてくれる韓日・日韓辞典
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/41.html
◆小学館 プログレッシブ英和（第5版）・和英（第4版）中辞典
英語学習者からビジネスパーソンまで
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/39.html
◆デイリーコンサイス韓日・日韓辞典
実用性抜群の韓国語辞典！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/40.html
◆最新日米口語辞典 [決定版]
40年以上のベストセラー！ 待望の改訂新版が登場！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/37.html
◆英語の数量表現辞典
英語の数量表現をトピックで知る・和英で引く
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/38.html
◆コンパスローズ英和辞典
充実の学習英和10万5千項目
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/29.html
◆コンパスローズ和英ライティング辞典
英単語・実用例文とテンプレートを連動
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/36.html
◆ライトハウス英和辞典 第7版・和英辞典 第5版
発信するための情報も充実の英和第7版、基本語重視の和英第5版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/35.html
◆超級クラウン中日・クラウン日中辞典
日常に、学習に、ビジネスに！充実の中日・日中辞典
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/34.html
◆ウィズダム英和辞典 第4版・和英辞典 第3版
学習、受験からビジネスまで幅広くカバー
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/33.html
◆熟語本位 英和中辞典 新版
今日の読者に使いやすい新版の電子版登場
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/32.html
◆クラウン独和（第5版）・新コンサイス和独辞典
ドイツ語を学ぶすべての人に！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/31.html
◆オックスフォード実例現代英語用法辞典 第4版
現代英語の実相をつかめる実用語法辞典の決定版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/28.html
◆スペイン語大辞典
わが国初の本格的大辞典
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/22.html
◆リーダーズスペシャル
47万語収録の最強英和辞典セット！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/18.html
◆現代スペイン語辞典・和西辞典 改訂版
ベストの評価を受けている西和・和西辞典の改訂版
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/15.html
◆羅和辞典 改訂版
近代の学術用語も収めたラテン語辞典
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/19.html
◆新フランス文法事典
フランス語学習に欠かせない座右の書を電子化
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/20.html
◆研究社露和・和露辞典
究極のロシア語辞典
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/25.html
◆NEW斎藤和英大辞典
日本英語学史上の大著を、現代仮名遣いで復刻！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/24.html
◆デイリーコンサイス英和(第9版)・和英(第8版)辞典
ハンディー辞典のトップセラーとして最も信頼されてきたデイリー英和・和英辞典の最新改訂版をワンパッケージに！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/23.html
※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
インストール手順については、下記をご確認ください。
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製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
iOS/macOS版「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」をインストールし、アプリ内課金により辞典コンテンツを追加してご利用いただきます。また、複数の辞典を追加していくことで、同時に複数の辞典を検索することも可能になります。今回は様々なジャンルの中から「英語・外国語」アプリをご紹介いたします。
使われ続ける。進化し続ける。
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◆新英和大辞典第6版
最大級の語義・用例を収録した、これが「真の大英和」
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◆新和英大辞典第5版
国内最高の和英辞典をiOSアプリで！
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◆新編英和活用大辞典
ネイティブが使う”実用的”英語がわかる!!
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◆ロイヤル英文法改訂新版
受験生から英語上級者まで、英文法書の決定版！
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◆リーダーズ英和辞典 第3版
全面改訂版！収録項目数 28万。 最強の英和辞典
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◆研究社新英和（第７版）・和英（第５版）中辞典-音声付き
ロングセラー英和・和英ならではの使いやすさと信頼性！
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◆大修館 ジーニアス英和大辞典
大修館のジーニアス辞典群の頂点に立つ待望の大辞典
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◆グランドセンチュリー英和辞典 第4版
入試を勝ち抜く学習英和辞典！
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◆エースクラウン英和辞典 第4版
わかりやすさで定評のある学習英和辞典の最新版登場！
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◆オーレックス英和辞典第３版・和英辞典 第２版
高校生の日常学習、大学受験からビジネスまで、英語を学ぶすべての方々へ
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◆小学館 韓日・日韓辞典
学習意欲を高めてくれる韓日・日韓辞典
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英語学習者からビジネスパーソンまで
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◆デイリーコンサイス韓日・日韓辞典
実用性抜群の韓国語辞典！
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40年以上のベストセラー！ 待望の改訂新版が登場！
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英語の数量表現をトピックで知る・和英で引く
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充実の学習英和10万5千項目
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英単語・実用例文とテンプレートを連動
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発信するための情報も充実の英和第7版、基本語重視の和英第5版
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日常に、学習に、ビジネスに！充実の中日・日中辞典
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ドイツ語を学ぶすべての人に！
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現代英語の実相をつかめる実用語法辞典の決定版
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◆スペイン語大辞典
わが国初の本格的大辞典
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◆リーダーズスペシャル
47万語収録の最強英和辞典セット！
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◆現代スペイン語辞典・和西辞典 改訂版
ベストの評価を受けている西和・和西辞典の改訂版
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◆羅和辞典 改訂版
近代の学術用語も収めたラテン語辞典
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◆新フランス文法事典
フランス語学習に欠かせない座右の書を電子化
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◆研究社露和・和露辞典
究極のロシア語辞典
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◆NEW斎藤和英大辞典
日本英語学史上の大著を、現代仮名遣いで復刻！
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◆デイリーコンサイス英和(第9版)・和英(第8版)辞典
ハンディー辞典のトップセラーとして最も信頼されてきたデイリー英和・和英辞典の最新改訂版をワンパッケージに！
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※本アプリのご利用には無料の「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
インストール手順については、下記をご確認ください。
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製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792
FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
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