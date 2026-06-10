近畿大学九州短期大学（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）6月20日（土）に、「令和8年度第1回保育科オープンキャンパス」を開催します。模擬授業や在学生との交流などを通して、参加者が本学での学びや学生生活について具体的に知る機会を提供します。 【本件のポイント】 ●受験生や保護者を対象に「令和8年度第1回保育科オープンキャンパス」を実施 ●模擬授業や学内施設見学を通して、本学での学びや学生生活への理解を深める ●在学生との交流会や個別相談会を開催し、受験や学生生活について直接相談できる機会を提供 【本件の内容】 本学では受験生や保護者を対象に、毎年オープンキャンパスを実施しています。今年度第1回となる今回は、学内施設見学や在学生との交流会、模擬授業など、本学での学びや学生生活への理解を深めていただけるプログラムを実施します。模擬授業では、「簡単な絵本を作ろう」と題し、1枚の紙にはさみで切れ目を入れて折った冊子に、オリジナルの物語を書いて絵本を作ります。また、「美術とあそび：どんな模様ができるかな？マーブリング体験」は、水に絵の具を浮かべてできた模様を紙や布に写し取り、世界にひとつだけのマーブリング作品を作ります。 学内施設見学では、図書館、ピアノレッスン室、リズム教室の見学のほか、附属幼稚園で実施する子育て支援講座の一部をご覧いただきます。さらに、在学生との交流会では、参加者が学生生活について直接話を聞ける機会を提供します。受験や学生生活に関する保護者の不安や疑問を解消するため、保護者対象の個別相談会も同時に実施します。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月20日（土）10：30～13：30（受付開始10：00） 場所 ：近畿大学九州短期大学 （福岡県飯塚市菰田東1-5-30、JR福北ゆたか線「飯塚駅」から徒歩約3分） 対象 ：受験生、保護者 申込方法：オープンキャンパス特設ページから申込み https://www.kjc.kindai.ac.jp/opencampus/ お問合せ：近畿大学九州短期大学 入試係 TEL（0948）22-5726 【プログラム】 10：30～10：50 保育科学科紹介・入試説明 10：50～11：40 学内施設・講座見学 11：40～12：30 模擬授業「簡単な絵本を作ろう」 「美術とあそび：どんな模様ができるかな？マーブリング体験」 12：30～13：30 在学生との交流会（受験生対象） 個別相談会（保護者対象）※同時開催 【関連リンク】 九州短期大学 https://www.kjc.kindai.ac.jp/