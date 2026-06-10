ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：黒田真一）がマネジメントするリーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）所属のジークスター東京は、東長濱秀希選手が今シーズンをもって退団することになりましたのでお知らせします。

東長濱選手は2020年、始動間もないジークスター東京の未来を信じて加入し、今日に続くチームの礎を築いてくれました。6シーズン目のいま、チームはリーグ史上最速でレギュラーシーズン通算100勝を達成し、毎シーズン日本最高峰の舞台で優勝を争うまでに成長を遂げました。 ジークスター東京は、この激動の創成期をチームの中心として戦い、クラブの歴史を創り上げてくれた東長濱選手に心から感謝するとともに、今後のさらなる活躍を応援しております。 なお、東長濱選手がファンのみなさまにご挨拶する機会につきましてはただいま調整しております。決まりましたらあらためてご案内いたします。

プロフィール

東長濱 秀希（ひがしながはま ほずき） 背番号：88 ポジション：RB（右45） 身長・体重：186 cm・84 kg 生年月日：1987年11月21日（38歳） 出身地：沖縄県 経歴：当山小学校→浦西中学校→興南高校→日本体育大学→大崎電気→ジークスター東京（2020～）

おもな受賞歴

日本ハンドボールリーグレギュラーシーズン 最優秀選手賞（2018） 日本ハンドボールリーグレギュラーシーズン ベスト7 6回（2011、12、13、14、16、20） 日本ハンドボールリーグレギュラーシーズン 7メートルスロー得点賞 4回（2011、12、13、18） 日本ハンドボールリーグレギュラーシーズン 最優秀新人賞（2011）

おもな代表歴

アジア選手権（2010、18） 世界選手権（2011、19） アジア競技大会（2018）

おもな記録

日本ハンドボールリーグ 7メートルスロー得点 最多記録更新（2023） リーグＨ 通算1000得点達成（2025／史上3人目、現役選手としては2人目（当時）） ※記録は日本ハンドボールリーグとの合算となります。

コメント

今シーズンをもちましてジークスター東京を退団することになりました。 2020年にチームがリーグへ参入してから、早いもので6シーズンが経ちました。この間、クラブには本当に多くの経験をさせていただき感謝しています。 ファンのみなさまには初年度からたくさんの温かい応援をいただきました。コロナ禍による無観客でのスタートから、入場制限を経て声出し応援が解禁され、少しずつお客様が増え、いまでは満席の会場で大声援をいただけるまでになりました。みなさまとともに歩み、成長してきたこの6年間は、かけがえのない思い出です。 シーズンは残すところプレーオフのみとなりました。ジークスター東京の歴史をともに創り上げてきたチームメイト、そしてファンのみなさまと最高の瞬間を分かち合えるよう、最後まで全力で戦い抜きます。 熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。

写真：1～2枚目 2020-21シーズン、3～6枚目 2025-26シーズン

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