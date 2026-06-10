業務用から家庭用まで幅広いオゾン関連機器を展開する三友商事株式会社(代表取締役：大門 正義、本社：大阪市)では、梅雨入り前からオゾン脱臭器への問い合わせが増加しています。今年は気温の高い日が続き、エアコンの早期使用に伴って、「つけた瞬間の嫌なニオイ」やカビ臭に関する相談が増加。エアコン内部のカビ対策への関心も高まっています。なかでも、オゾン脱臭器「AIR BUSTER(エアバスター)」への関心が高まっており、ニオイとカビ対策とあわせて空間環境を整えたいニーズが目立っています。





気になるエアコン臭





【“高温×長梅雨”でエアコン稼働が前倒しに。ニオイ・空気環境への関心が急上昇】

今年は春先から気温の高い日が続き、全国的にエアコンの稼働開始が例年より早まっています。総務省統計局「家計調査」では、エアコンを含む冷暖房関連支出が過去5年平均比で約18％増と高水準で推移。生活者の“夏支度”が前倒しになっている様子がうかがえます。さらに、気象庁の季節予報では、梅雨期の平均湿度が平年比＋3～6％とされ、カビや生活臭が発生しやすい環境が続く見込みです。こうした背景から、空調メーカー各社の調査でも「エアコン使用時のニオイや内部汚れが気になる」と回答した人が約62％に達し、梅雨入り前の試運転や清掃への関心が年々高まっています。

“猛暑・高湿度・長期稼働”という三重の条件が重なることで、これまで以上に「ニオイ」「湿気」「空気環境」への対策が生活者の優先テーマになりつつあることが浮き彫りになっています。

参考：総務省統計局 家計調査( https://www.stat.go.jp/ )





エアコンカビ

フィルターカビ





【梅雨前から“エアコン臭対策”相談が前年比3.6倍に】

三友商事株式会社では、2026年4～5月のオゾン脱臭器関連の問い合わせ件数が前年同期比3.6倍に増加。今年は気温上昇が早く、エアコン稼働開始が前倒しとなったことで、「つけ始めのカビ臭」「生乾き臭」など湿気由来の生活臭に関する相談が急増しました。利用者からは、「エアコン使用時の嫌なニオイが軽減された」「生乾き臭が気になりにくくなった」といった声が寄せられ、家庭だけでなく小規模オフィス・介護施設・クリニックからの導入相談も増加しています。さらにはアート業界で、作品保管時のカビ対策としても導入が加速。空間全体の衛生環境を整えたいというニーズが強まっている点が特徴です。









【オゾン除菌脱臭器「AIR BUSTER(エアバスター)」とは】

AIR BUSTER(エアバスター)は、オゾンの力で空間内の気になるニオイや菌、ウイルス、カビ、花粉などへアプローチするオゾン除菌脱臭器です。

同型機(BT-03)を含め、全国2,700台以上の救急車に搭載されているほか、医療・介護・宿泊施設など幅広い現場で活用されています。

薬剤や香りでニオイを覆うのではなく、空間そのものを快適に整える点が特徴で、梅雨時期の部屋干し臭やエアコン臭対策として一般家庭での利用も増えています。コンパクト設計ながら、最大50畳まで対応しています。





エアバスター本体





【“感染症対策”から“生活空間の快適化”へ市場がシフト】

オゾン関連製品はこれまで感染症対策として注目されてきましたが、近年は「生活臭」「花粉」「カビ」「アレルゲン」など、日常の快適性向上を目的とした需要が拡大。空気環境対策市場は2026年以降も年率5～7％成長が見込まれており、三友商事株式会社では宿泊施設・医療福祉施設・スポーツ施設などへの空間環境提案を強化。“安全で快適な空間づくり”を支援する製品ラインアップの拡充と、導入サポート体制の強化を進めていく方針です。









【会社概要】

法人名 ： 三友商事株式会社

所在地 ： 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2丁目1番

代表者 ： 代表取締役 大門 正義

事業内容： 健康関連商品、住居関連商品の企画・卸販売

URL ： https://www.sanyu-syoji.co.jp/company/