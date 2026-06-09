【SCOREがLTV、カード決済比率の改善策を公開】オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」＜6/24・25開催・参加無料＞

株式会社日本流通産業新聞社SCORE 戦略推進室 室長 森裕士氏が登壇

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)＜参加無料＞を開催します。同イベントは昨年、1700人超の申込者を集めました。今年は講座数を拡大し、さらにリアル交流会も実施します。

6月25日のスペシャリストセッションにSCORE 戦略推進室 室長 森裕士氏の登壇が決定しました。

講演タイトルは「定期通販のLTVを上げる新たな後払い決済「スコアあとからカード」でカード決済比率18%UP！」です。

講演内容

『スコアあとからカード』は、定期通販のLTVを改善することに特化した新たな後払いサービスです。

商品到着後にコンビニ後払いからクレジットカード払いにスムーズに切り替えることで、CVRを維持した上で、コンビニ後払いのLTVが低いという定期通販業界の課題を解決いたします。

本講演では、定期通販業界において各社が感じている後払い決済の課題の背景について触れたうえで、『スコアあとからカード』による課題解決方法と、カード払い比率が18％アップした事例をご案内いたします。

SCORE 戦略推進室 室長 森裕士氏のプロフィール

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定期通販（単品通販）企業向けに広告営業を担当後、新規事業責任者として通販型のウォーターサーバー事業を立ち上げ。その後、後払い決済事業において、営業、アライアンス、サービス企画を歴任し、グループ会社である株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジーにおける後払い決済サービスを立ち上げ。定期通販業界と後払い決済業界における経験をふまえ、定期通販のLTVを改善することに特化した新たな後払いサービス『スコアあとからカード』を開発。

他にも多彩なセッションを用意

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キーノート以外にも多彩なスペシャリストセッションを用意しました。ECサイト構築、マーケティング、決済、セキュリティなどのスペシャリストが登壇し、コマース業界の”次の一手””次世代戦略”を紹介します。

「Commerce NEXT」のキービジュアル

EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

リアル交流会を7月23日に開催

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今回はオンラインセミナーに加えて、リアル交流会を7月23日（木）に開催します。

リアル交流会では特別講演としてアイリスプラザの岩崎亮太社長の登壇が決定。さらにユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏と通販CRM専門家 西守譲氏の2人による対談セッションも企画しています。

リアル交流会では「日本ネット経済新聞」記者も参加し、有力なコマース事業者様同士の良質な交流をサポートします。

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」

参加費：無料（事前登録制）

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【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com