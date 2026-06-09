【6/17～19開催】ワークプレイス改革EXPO（東京）に出展

株式会社清和ビジネス

株式会社清和ビジネス（本社：東京都中央区 代表取締役：勝本 浩史）は、6月17日（水）から6月19日（金）に開催される「ワークプレイス改革EXPO（東京）」にて、『OFFICE EXPERIENCE（オフィスエクスペリエンス）2026～エンゲージメントを高めるオフィスのつくり方～』をテーマに出展いたします。

≪詳細・申込み≫

下記の主催者サイトからご確認ください。

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1643566411941304-MHF

≪ワークプレイス改革EXPOとは≫

ワークプレイス改革EXPOは、「ワークプレイス構築」「オフィスソリューション」「リモートオフィス」など、働きやすい環境づくりに携わるご担当者様向けの展示会です。

≪清和ビジネスの出展テーマ≫

OFFICE EXPERIENCE 2026～エンゲージメントを高めるオフィスのつくり方～

近年、人材の定着や組織力強化のためにエンゲージメント向上に取り組む企業が増える中、「具体的にどのような施策をオフィス空間に落とし込めばよいのか」が課題となっています。

本ブースでは、昨年のワークプレイス改革EXPOでご好評いただいた「オフィスにデザインすべき50の体験アイデア」をさらに進化させ、全64の体験アイデアをご紹介いたします。

60年以上にわたり働き方をデザインしてきた清和ビジネスのノウハウに基づき、具体的なオフィスづくりのヒントを、イラストを用いてわかりやすく解説しています。

【展示概要】

日 時：2026年6月17日（水）～6月19日（金）

10：00～18：00（最終日のみ17：00まで）

会場：東京ビッグサイト 南 展示棟 第4ホール 27-30

【詳細・申込み】

下記の主催者サイトからご確認ください。

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1643566411941304-MHF

■株式会社清和ビジネス 会社概要

会社名 ：株式会社清和ビジネス

住所 ：東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル6階/7階

代表者 ：代表取締役 勝本 浩史

設 立 ：昭和37年4月

資本金 ：1億円

従業員数：340名

業務内容：オフィスソリューション事業（オフィス構築）

購買ソリューション事業（アスクル代理店）

専門施設ソリューション（教育施設、医療施設、研究施設、物流施設）

事業免許：一級建築士事務所 東京都知事第45021号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（般-6）第20997号

建設業許可 国土交通大臣許可（特-7）第20997号

事務機器商（古物商） 東京都公安委員会 第301040408068号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第622号

高度管理医療機器等販売業・貸与業 第5502185469号

ホームページ：オフィシャルサイト https://seiwab.co.jp

清和ビジネスのオフィス移転 https://seiwab.co.jp/office

オフィス用品・事務用品通販サービス https://www.seiwa-koubai.com

物流センター構築支援サービス https://www.mr-butsuryu.com

病院福祉施設向けサービス https://seiwab.co.jp/solution/facility/healthcare