鈴木啓太氏の公式YouTube撮影に、ホットスケープが撮影ロケ地として協力。

株式会社ホットスケープ

イベントの企画・運営を手掛ける株式会社ホットスケープ（以下、ホットスケープ）は、元サッカー日本代表でAuB株式会社代表の鈴木啓太氏が運営する公式YouTubeチャンネル『鈴木啓太チャンネル』の撮影において、弊社オフィスの提供を行いました。

■ 概要：場所の共有を通じた、新たな関係性の構築

今回の撮影協力は、鈴木啓太氏がアスリートの枠を超え、多角的な視点でメッセージを届ける情報発信活動に対し、ホットスケープが「自社オフィスを新たな発信の場として開放する」というフットワークの軽いリソース共有を行ったことで実現いたしました。

従来の「依頼と発注」という固定概念に縛られず、まずは互いのリソースをフラットに共有し、そこから生まれる化学反応を楽しむ。そんな実験的かつポジティブなスタンスが、両者の目指す「新しいビジネスアライアンスのあり方」として共鳴し、今回の取り組みへと繋がりました。

■ 今後の展望：互いのリソースを尊重し合う「パートナーシップデザイン」

ホットスケープでは、自社方針である「パートナーシップデザイン」に基づき、従来の受発注や単なるスポンサーシップという枠組みに捉われない、企業同士の強みを掛け合わせたアライアンスの形を追求しています。

今回の「場所」というリソースの共有をひとつのきっかけとして、今後は弊社が持つイベントプロデュースの知見やネットワークと、AuB社が持つ専門性を掛け合わせるなど、多角的な連携の可能性をゆるやかに模索していければと考えております。

一方的なサービス提供や支援ではなく、互いのリソースを尊重し、高め合うことで生まれる新しい価値の創出を、ホットスケープは楽しみにしています。

■ 撮影協力を行った動画（鈴木啓太チャンネル）

【オフィス紹介回】 https://youtu.be/RR6puUGNoL4?si=0BPr43Ztb3UD6ORo

【続編】 https://youtu.be/-Ets75e6oas?si=qJjXWC-BYJiHRPFH

会社概要

社名：株式会社ホットスケープ

所在地：東京都港区虎ノ門 3-7-7 虎ノ門八束ビル 5F

代表 ：前野 伸幸

設立 ：1991年3月

TEL ：03-6205-7197

FAX ：03-6205-7198

URL ：http://www.hotscape.co.jp

事業内容：イベント企画・制作・運営／イベント施設運営・コンサルティング