【早期償還】応募額9,380万円、応募率126％「草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンド」償還および分配のお知らせ

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディング『ミラリタ』を運営する、ミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、2026年6月9日(火)に「草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンド（以下「本ファンド」という。）」の償還および分配が完了したことをお知らせいたします。

投資家の皆さまからは、募集金額7,400万円に対して、126%の応募率となる、9,380万円のご応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。

また、早期償還により、年換算での実質利回りは当初想定の11.5％を上回る15％となりました。

今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンドとは

名称：草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンド

確定利回り（税引前）：年利15%

運用期間：2026年3月13日(金)～6月8日(月)

償還・分配完了日：2026年6月9日(火)

詳細ページ：https://miralita.jp/product/view/6

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

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