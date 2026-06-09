【早期償還】応募額9,380万円、応募率126％「草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンド」償還および分配のお知らせ
ミラリタ株式会社
事業投資型クラウドファンディング『ミラリタ』を運営する、ミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、2026年6月9日(火)に「草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンド（以下「本ファンド」という。）」の償還および分配が完了したことをお知らせいたします。
投資家の皆さまからは、募集金額7,400万円に対して、126%の応募率となる、9,380万円のご応募をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。
また、早期償還により、年換算での実質利回りは当初想定の11.5％を上回る15％となりました。
今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
■草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンドとは
名称：草間彌生の立体アートを投資対象とするアートビジネスファンド
確定利回り（税引前）：年利15%
運用期間：2026年3月13日(金)～6月8日(月)
償還・分配完了日：2026年6月9日(火)
詳細ページ：https://miralita.jp/product/view/6
■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）
代表者：代表取締役社長 重田恭宏
設立日：2017年11月1日
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階
公式サイト：https://miralita.co.jp/
問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact
■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」
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