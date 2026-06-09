【7/9(木)開催】地域金融力強化プランとM&A・再生・投資実務との接点をテーマに、クレジット・プライシング・コーポレーションがウェビナーを開催

株式会社クレジット・プライシング・コーポレーション

株式会社クレジット・プライシング・コーポレーション（代表取締役社長：鈴木 洋壹、本社：東京都中央区、以下CPC）は、2026年7月9日(木)にウェビナー「地域金融力強化プランと実務の接点 - M&A・再生・投資の進化(https://qfindr.jp/webinars/5?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=cpc_webinar_202607)」をオンラインにて開催します。参加費は無料です。

開催の背景

地域金融力強化プランと実務の接点 - M&A・再生・投資の進化

金融庁「地域金融力強化プラン」（2025年12月公表）を契機に、地域金融機関にはこれまで以上に、M&A・事業再生・投資機能の高度化が求められています。一方で、すでに現場では、各金融機関・投資専門会社による先進的かつ実践的な取り組みが進んでおり、制度の方向性と実務の接点が、今まさに問われています。

本ウェビナーでは、政策・現場・支援機関それぞれの視点から、地域金融のこれからと実務の進化について多角的に取り上げます。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55531/table/13_1_4b81a535f3dfc32c318990564eaf4c5f.jpg?v=202606100451 ]

プログラム

第一部「地域金融力強化プランに対応したM&A・再生支援機能と投資事業」

■講演1

講師：珍部 信輔（地域経済活性化支援機構 常務取締役）

テーマ：地域金融機関に期待される早期事業再生への取り組みと近年のREVICの活動状況

■講演2

講師：鏡山 英男（ぐんま地域共創パートナーズ 代表取締役）

テーマ：地域エコシステムの構築と共創型投資の実践

■講演3

講師：日下 智晴（元金融庁地域金融企画室長、現日下企業経営相談所 代表）

テーマ：地域金融力強化プランに求められる地域金融機関および投資専門会社の役割

■登壇者によるパネルディスカッション

第二部「経営支援業務における企業情報データベースのユースケース」

■企業情報データベース“QFINDR”ミニデモ

■外部企業情報の活用に係るディスカッション

参加者：

鏡山 英男（ぐんま地域共創パートナーズ 代表取締役）

寺内 翔一（広島銀行 ソリューション営業部 法人ソリューション室 マネージャー）

こんな方におすすめ

- 地域金融機関でM&A・事業承継・再生支援に携わる方- 地域金融機関系投資会社・PEファンド関係者- 企業支援・投資業務の高度化を検討されている方

政策の方向性を読み解くだけでなく、現場でどのように実践し、競争力につなげるかを議論する貴重な機会です。

地域金融の次のステージを見据える皆様のご参加をお待ちしております。

申込方法

ウェビナーページの申込フォーム(https://qfindr.jp/webinars/5?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=cpc_webinar_202607)より、メールアドレス・氏名・会社名・部署名・役職等をご記入のうえお申し込みください。

会社概要

株式会社クレジット・プライシング・コーポレーション

代表者：代表取締役社長 鈴木 洋壹

所在地：〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー28F

事業内容：信用リスク分析、金融商品評価、企業分析を軸とした事業展開。

企業情報プラットフォーム「QFINDR」(https://qfindr.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=cpc_webinar_202607)の提供

コーポレートサイト：https://credit-pricing.com/

本件に関するお問合せ

株式会社クレジット・プライシング・コーポレーション

担当 E-Mail：winfo@credit-pricing.com