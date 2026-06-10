商業デジタル印刷分野での環境ラベル『Digital Printマーク』をリリースしました

一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（会長：本間 利夫、以下「JBMIA」）は、商用デジタル印刷分野における取り組みの一環として、新たな環境ラベル『Digital Print マーク』（略称：DPマーク）を創設し、印刷物の発注企業や印刷事業者を中心に利用を促進してまいります。

環境ラベル『Digital Print マーク』（商標登録第7031027号）

本マークは、デジタル印刷が刷版や現像液、湿し水などの印刷資材を使用せず、デジタルデータから直接印刷を行う方式であることから、製造工程での資材使用量の削減や廃液の抑制という側面に着目したものです。

また、デジタル印刷は必要な部数のみをオンデマンドで印刷できるという特長も併せ持ち、余剰印刷物や在庫の削減にもつながる可能性があります。

JBMIAが定める「Digital Print マーク認定基準」を満たす商用デジタル印刷機によって製造された少部数印刷物※に本マークを表示できます。対象印刷機を使用する印刷事業者はJBMIAホームページ『デジタルプリントマークとは』(下記ページリンク参照)から申請することが可能です。

※1紙面(1版)当たり印刷枚数が少部数（5,000枚以下）であること

本マークを創設することで、発注企業や印刷事業者にデジタル印刷の特長を顧客に分かりやすく示していただくことができます。

このたび創設した本マークは自己宣言型(事業者が基準への適合を自ら確認して表示するタイプ)の環境ラベルとして、環境省の「環境ラベル等データベース」に登録しました。印刷物の発注企業と印刷事業者にとって、自社の環境方針や取り組みを印刷物の受け手に、分かりやすく伝える手段として活用できます。

◆ページリンク

JBMIAホームページ 「デジタルプリントマークとは」(https://cdp.jbmia.or.jp/dp-logo-home/)

環境省 「環境ラベル等データベース」 Digital Printマーク(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/a04_81.html)

以上