FW #11大津晃介選手、#13出口圭太選手、#14鈴木円選手、#15村瀬鼓太郎選手、#18古橋真来選手、#21宮田大輔選手 2026-27シーズン契約更新選手のお知らせ

株式会社栃木日光アイスバックス

■大津 晃介（おおつ こうすけ）

背番号 ：11

ポジション ：FW

生年月日 ：1993年9月6日

経歴 ：日光明峰高校→明治大学→日本製紙クレインズ

→ひがし北海道クレインズ→北海道ワイルズ

→H.C.栃木日光アイスバックス(2024-)

<コメント>

今シーズンもアイスバックスの一員としてプレーできることとても嬉しく思います。

昨年は、100年目というメモリアルなシーズンでしたが、タイトルを獲ることができず、更なる進化の必要性を感じています。そんな中我々を信じ、最後の瞬間まで応援してくれたこと、とても感謝しています。選手として結果で恩返しするのはもちろんですが、皆さまの生きがいとなれるよう存在意義にもこだわっていきます。

今シーズンもよろしくお願いします。勝ちましょう。

■出口 圭太（でぐち けいた）

背番号 ：13

ポジション ：FW

生年月日 ：1996年6月17日

経歴 ：駒澤大学附属苫小牧高校→東洋大学

→H.C.栃木日光アイスバックス(2019-）

<コメント>

アイスバックスと契約させていただきました。

優勝できるように自分のパフォーマンスを最大限に出して貢献したいと思います。

来シーズンもよろしくお願いいたします。

■鈴木 円（すずき まどか）

背番号 ：14

ポジション ：FW

生年月日 ：2000年1月14日

経歴 ：Cobourg Cougars(OJHL)→Wellington Dukes(OJHL)

→Kemptville 73’s(CCHL)→Long Island Univ.(NCAA)

→Carleton Univ.(USports)→H.C.栃木日光アイスバックス(2025-)

<コメント>

この度はアイスバックスと再契約できたことを大変嬉しく思います。

昨シーズンは目標の優勝に至らなかったものの、街やファンの皆さまに温かく迎え入れていただき、ここで勝ちたいという気持ちが芽生えました。

今年もチームのさらなる飛躍に向けて貢献できるよう日々努力を続けるので、引き続き全力の応援をよろしくお願いいたします！

■村瀬 鼓太郎(むらせ こたろう)

背番号 ：15

ポジション ：FW

生年月日 ：2003年12月24日

経歴 ：武修館高校→South Shore Kings(NCDC)→Titaanit(Suomi-sarja)

→ H.C.栃木日光アイスバックス(2025-)

<コメント>

2026-2027シーズン契約させていただくことになりました。

アイスバックスに関わってくださる皆さまに感謝の気持ちを忘れずに全力を尽くして頑張ります！

応援よろしくお願いします！

■古橋 真来(ふるはし まくる)

背番号 ：18

ポジション ：FW

生年月日 ：1993年9月30日

経歴 ：日光明峰高校→中央大学→H.C.栃木日光アイスバックス(2016-)

<コメント>

今シーズンもアイスバックスの一員として戦えること嬉しく思っています。

チームを今まで以上に牽引できるよう、そして優勝させられるよう全試合頑張ります！

ファンの方々、いつも応援ありがとうございます！リンクで会えること楽しみにしています！

■宮田 大輔(みやた だいすけ)

背番号 ：21

ポジション ：FW

生年月日 ：2001年1月29日

経歴 ：白樺学園高校→東洋大学→H.C.栃木日光アイスバックス(2022-)

<コメント>

2026-2027シーズンもアイスバックスと契約させていただきました。

パートナーさまやファンの皆さま、バックスに関わってくださっている全ての皆さまと優勝を分かち合えるよう全力で頑張ります。

熱い応援よろしくお願いします！