【福岡大学】福岡市と水災害への備えを強化する連携協定を締結

福岡大学

福岡大学と福岡市が、水災害への備えを強化するための連携協定を締結しました。本協定では、樋井川流域の治水安全度向上を目指し、豪雨時に雨水を一時的に貯めて地中に浸透させる「雨水貯留浸透施設」の整備と運用に取り組みます。こうした官学連携のもと大学施設を活用した治水対策は、政令指定都市で初の取り組みとなります。

近年、局地的な大雨が増え、各地で被害も発生しています。本取り組みでは、本学ラグビー場西側グラウンドに家庭用お風呂約7,000杯分の雨水（約2,000㎥）を貯める施設を設置し、河川への急激な流入を抑えることで、浸水被害の軽減が期待されています。

高島宗一郎福岡市長より挨拶永田学長より挨拶

永田潔文学長は、「地域と共に歩んできた本学にとって、過去には大学周辺で浸水被害が発生するなど、治水対策は長年の課題でした。近年は都市部でも水害が増えており、大学の土地で雨水をくい止め、水害を防ぐことが地域貢献の一つになると考えています。本取り組みを通して、安全・安心な街づくりにつなげていきたいと思います」と述べました。

協定書に署名和やかに握手を交わす

【 関連リンク】

・西日本新聞me：福岡大に風呂7000杯分の雨水貯留 福岡市と連携協定、グラウンドを改修へ(https://www.nishinippon.co.jp/item/1502074/)

・福岡チャンネルby Fukuoka city:福岡市長 高島宗一郎 福岡市と福岡大学との治水対策に関する連携協定締結式に出席しました(https://www.youtube.com/watch?v=phOvOMt7NgA)