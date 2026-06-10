【ホテルクリスタルパレス】夏を盛り上げるLIVEとホテルグルメを楽しむビアフェス『サマーフェスタ2026』を7月末から5日間開催決定！

株式会社長寿荘

緑豊かな木々と水面が美しい街中のオアシス『ホテルクリスタルパレス（茨城県ひたちなか市／副総支配人：神田雅史／客室数：100）』は、選べる30種類以上の屋台料理と多彩なドリンクが飲み放題のグルメイベント『サマーフェスタ2026』を開催いたします。

長寿荘グループが創業75周年を迎える本年のテーマは、「75年の美味しい記憶 ～三時代を繋ぐアニバーサリー・サマー～」です。当ホテルの歴史とともに歩んできた「昭和・平成・令和」の三時代を巡り、世代を超えて語り合える“美味しい記憶”をお届けします。

◆お料理・ドリンク

お食事は、テーブルに予めご用意している「卓盛り料理」に加え、入場券に含まれるチケットでお好きな「屋台料理」と交換できるシステムです（会場での追加購入も可能）。屋台には、昭和の懐かしの味から平成のブーム食、令和の最新トレンドまで、テーマに合わせた三時代を象徴するグルメが大集合！さらに「75」にちなんだ特別メニューも登場いたします。ドリンクは、生ビールをはじめとする約30種類の豊富なラインナップを、フリードリンクで心ゆくまでお楽しみいただけます（※一部有料ドリンクがございます）。

◆ステージショー・縁日コーナー

涼しく快適な屋内の大ホールを舞台に、日替わりで登場する豪華アーティストが暑さを吹き飛ばす熱狂の生ライブをお届けします。冷たいドリンクと美味しいお料理を片手に、素晴らしい音楽をご堪能ください。 また、会場内には射的や輪投げなどが楽しめる「縁日コーナー」も併設。お子様連れのご家族にも、夏祭り気分を存分に味わっていただけます。

ご家族やご親戚、ご友人、そして職場の皆様と、ホテルクリスタルパレスのサマーフェスタで美味しくて楽しい夏の特別なひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来場をスタッフ一同、心よりお待ちいたしております。

◇◆ ホテルクリスタルパレス・サマーフェスタ2026 ◆◇

2026年7月29日（水）～8月2日（日）計5日間

18:30-20:30（18:00 受付）

※予約制

※8/2(日)のみ17:30-19:30（17:00 受付）

大人 7,000円（税込）

小人 3,000円（税込）※4歳～小学生まで

3歳以下無料

テーブル料理と約30種類のチケット制屋台料理＋約30種類のフリードリンクがお楽しみいただけます

▼イベント詳細はこちら

https://www.hotel-crystal.co.jp/news/7436/

▼チケットWEBお申し込みページはこちら

https://summerfesta2026.hp.peraichi.com/

ご予約・お問合せ

TEL : 029-273-7711 (10:00～19:00)

・ ステージショー出演者詳細

【7月29日(水)・30日(木)】

■ THE FLAMES（ザ フレイムス）

東京・六本木の老舗ライブハウス「六本木ケントス」の熱気あふれるステージを長年支え続けるレギュラーバンド。

"OLDIES but GOODIES"

デジタルサウンドでは味わえない、本物の 50's & 60's サウンドの素晴らしさをお楽しみください。

【7月31日(金)・8月1日(土)】

■ Sami & Lowkey Wave（サミー＆ローキーウェーブ）

「夏といえば」な定番の名曲から、思わず懐かしくなるあの曲、この曲まで。ジャンルを超えて愛される楽曲の数々をお届けします。

【8月2日(日)】

■いとしのエリーズ

注目度No.1の本格派サザンオールスターズトリビュートバンド。敬愛しているからこそ『好きな気持ちがよくわかる』と共感してくれるファンも多数。ボーカルの兼近TOWAが桑田節を届け、そこに本家さながらの演奏陣と専属ダンサーが華を添えるステージパフォーマンスに定評があり、TVや新聞、雑誌にも度々登場。

ホテルクリスタルパレスについて

茨城の観光名所である大洗、阿字ヶ浦、ひたち海浜公園などの近接に位置し、水戸からのアクセスも容易な立地にあるホテルクリスタルパレス。緑豊かな丘の上に立つシンボルの「天使の教会」をはじめ、充実した施設でごゆっくりおくつろぎいただけます。また、ご利用目的に合わせてゲストルーム、レストラン、会議室や宴会場等をご用意し、きめ細やかなおもてなしで皆様をお迎えいたします。

住所：茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL：029-273-7711

HP：https://www.hotel-crystal.co.jp

Facebook：https://www.facebook.com/crystalpalace.ibaraki

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_crystalpalace

X：https://x.com/crystal_ibaraki

公式LINE：https://lin.ee/3V9u0CL (初回友達特典）

株式会社長寿荘グループについて

株式会社長寿荘(本社：茨城県ひたちなか市／代表取締役：海野泰司)は、おかげさまで本年、創業75周年を迎えます。当社はこれまでの経験と実績を基に、茨城県内で5つのホテルを展開するグループ企業です。「SMILE EXPERIENCE-関わるすべての人を笑顔に-」というグループミッションを掲げ、地域や県外・海外からのお客様、そしてグループスタッフなど、関わるすべての人を笑顔にするために何ができるかを考え、新しい感動体験を提供していきます。

CHOJUSO GROUP ファクトシート(https://bit.ly/3FAgE0N)

《株式会社長寿荘グループホテル一覧》

ホテルテラスザガーデン水戸 (総支配人：上西卓哉 客室数：164)

住所：茨城県水戸市宮町1-7-20 (水戸駅南口直結) TEL：029-300-2500

HP：https://www.hotel-terrace.com/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人：城戸康 客室数：121)

住所：茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

HP：https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人：水越政和 客室数：101)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央1-3 (JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP：https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人：井川勉 客室数：59)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1Ｆ TEL 029-275-1111

HP：https://www.crystal-plaza.co.jp/