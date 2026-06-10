本日より開催！「#とんでもない新作たちの登場をお知らせする電撃文庫のフェア」貴重なサイン入りポスターが抽選で当たる豪華プレゼントキャンペーンも！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の電撃文庫では、読者の皆さまに注目の新作をお届けする「#とんでもない新作たちの登場をお知らせする電撃文庫のフェア」を2026年6月10日（水）～8月31日（月）の期間開催いたします 。

大人気作品の著者による完全新作から電撃小説大賞受賞作まで、多彩なジャンルで、あなたの「推し」が必ず見つかる最強ラインナップをお届けします 。

限定サイン入りポスターが当たる！「＃とん電フェア」アプリキャンペーン実施中

2026年6月～2026年8月に発売される電撃文庫の新刊を書店で購入した人を対象とした、「KADOKAWAアプリ」での豪華プレゼントキャンペーンを開催中 ！ 電撃文庫6月刊新作の著者による貴重なサイン入りポスターなど豪華プレゼントが抽選で当たるアプリキャンペーンをぜひご利用ください 。

【キャンペーン概要】

レシート対象期間：

2026年6月10日(水) ～ 2026年8月31日(月)

対象書籍：

電撃文庫の新刊（2026年6月～2026年8月発売分）

応募方法：

- KADOKAWAアプリを起動し、「レシート投稿」をタップ- 購入後1週間以内に対象書籍を購入したレシートと書籍のバーコードを投稿- ためたポイントを使ってプレゼントに応募

プレゼント内容：

１. 【抽選】新作6作品のサイン入りポスター（各10名様）

電撃文庫6月刊の注目新作6タイトルのサイン入りポスターが、抽選で各10名様に当たります！

- 『ヤエブキ機関 千万丈塔踏破録１』（著：安里アサト先生）- 『神懸かれ、キラーチューン。』（著：岬 鷺宮先生）- 『廃墟めぐり ここから先は自己責任です！』（著：二月 公先生）- 『砂上メイド戦艦喫茶あぽかりぷちゅへようこそ』（著：倉田和算先生）- 『ニセ勇者、ホンモノになる ～鬱ゲー世界の極悪勇者に転生したので、最強の"先代勇者"として原作知識で無双したら【大人気キャラ】になってしまった～』（著：桜木 桜先生）- 『HELL'o WORK！～賽の河原で積石を崩すだけの簡単なお仕事って聞いたのに～』（著：雪仁先生）

２. 【応募者全員プレゼント】各タイトルのスペシャル壁紙

応募いただいた方全員に、各作品の限定スペシャル壁紙をプレゼントいたします。

注意事項：

※ネット注文は対象外。ただし、書店店頭決済であれば対象となる場合があります。詳細は応募要項とヘルプをご確認ください。

※同一商品は1点までがポイント対象。

※定価以外での購入や電子版は対象外となります。



＜KADOKAWAアプリのダウンロードはこちらから＞

https://kdq.jp/jbuyg

大注目の6月新刊はこちら！

◆「８６」著者が描く哀切と慟哭のボーイズミーツガール、始動。

『ヤエブキ機関 千万丈塔踏破録１』

著者：安里アサト

イラスト：necomi

世界観イラスト：尾崎 伊万里

ISBN：978-4-04-916827-3

定価：924円（本体840円+税）

◆「上手い」なんて、凡人のための言葉でしょう？

『神懸かれ、キラーチューン。』

著者:岬 鷺宮

イラスト：美和野 らぐ

ISBN：978-4-04-952123-8

定価：880円（本体800円+税）

◆わたしたちは、生き残るために死を映す。

『廃墟めぐり ここから先は自己責任です！』

著者:二月 公

イラスト：塩かずのこ

ISBN：978-4-04-916710-8

定価：924円（本体840円+税）

◆かわいた世界を、『かわいい』で救う!? 第32回電撃小説大賞《銀賞》受賞作

『砂上メイド戦艦喫茶あぽかりぷちゅへようこそ』

著者：倉田和算

イラスト：キャロル

ISBN：978-4-04-916927-0

定価：902円（本体820円+税）

◆鬱ゲー世界のニセ勇者、ヒロインを救うためバッドエンドを打ち砕く――！

『ニセ勇者、ホンモノになる ～鬱ゲー世界の極悪勇者に転生したので、最強の“先代勇者”として原作知識で無双したら【大人気キャラ】になってしまった～』

著者:桜木 桜

イラスト：火ノ

ISBN：978-4-04-952180-1

定価：880円（本体800円+税）

◆地獄なんて生ぬるい!? 働け、稼げ、徳を積め！ ようこそ日本大獄へ！

『HELL’o WORK！ ～賽の河原で積石を崩すだけの簡単なお仕事って聞いたのに～』

著者:雪仁

イラスト：きんく

ISBN：978-4-04-916969-0

定価：924円（本体840円+税）

メクリメクルに著者陣からの特別コメントも到着！

ライトノベル・エンタメ小説情報ほかをお届けする総合WEBマガジン「メクリメクル」にて、新刊著者陣からの特別コメントを掲載した特集ページを公開中です 。

■メクリメクル特集ページ

https://mequrimequru.jp/kp/features/details/dengeki202606newtitle/ (https://mequrimequru.jp/kp/features/details/dengeki202606newtitle/)

電撃文庫とは

1993年6月創刊の文庫レーベル。 電撃文庫ではこれまで、 ファンタジー、 SF、 ミステリー、 ラブコメなど、 ジャンルを問わないオリジナルなエンターテインメント作品を刊行してまいりました。

現在活躍中の人気作家の多くは、 創刊と同年にスタートした小説・イラストの新人登竜門「電撃大賞」より誕生しています。 アニメ、 コミック、 実写映画、 ゲーム、 音楽、 イベントなど、さまざまなメディアミックスも展開。「電撃文庫」は幅広い層の方々に楽しんでいただいております。

毎月10日頃発売。

関連情報

・電撃文庫公式サイト：https://dengekibunko.jp/

・電撃文庫公式X：https://x.com/bunko_dengeki

・電撃文庫公式YouTube：https://www.youtube.com/@bunko_dengeki