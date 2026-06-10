リアルな香りを追求した、大人気の「モモ コレクション」が今年も登場。桃農園と取り組む、“廃棄ロス果実”の削減活動

株式会社FERNANDA JAPAN

株式会社FERNANDA JAPAN（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：流合貴之、以下、フェルナンダ）は、2026年6月12日より「モモ コレクション」を数量限定で発売します。フレッシュな果汁感と皮のニュアンスまで再現した、リアルなモモの香りを、全22アイテムでラインアップ。みずみずしい初夏を彩ります。

爽やかに初夏を彩る、フェルナンダの「モモ コレクション」

■リアルな香りへのこだわり

フェルナンダの「モモ コレクション」は、2021年より販売をスタート。市場には多くのモモの香りが存在しますが、フェルナンダが目指したのは“本物のモモ”の香りです。一般的にモモの香りのフレグランスは、お菓子のような甘さが強調されたものや、可愛らしい甘さを重視した香りが多くみられます。そうしたイメージを覆すべく開発されたのが、フェルナンダの「モモ コレクション」。まるでその場で皮をむいた瞬間のようなみずみずしさ、あふれる果汁感、自然で爽やかな甘さをリアルに再現しました。性別や年齢を問わず、自信をもってお届けできる“本物のモモ”の香りです。

■山梨県産モモの“ロス果実”を活かした、サスティナブルなフレグランス

愛情たっぷりに育てられた美味しい桃の中にも、出荷時期や規格の都合により、やむを得ず廃棄されてしまう”ロス果実”が存在します。本コレクションには、そんな”ロス果実”から抽出した「アップサイクルモモ果実エキス*」を配合。緻密に詰まった果肉と濃厚な甘みが特徴の品種・なつっこの“ロス果実”を活かした、サスティナブルなフレグランスです。

(*保湿成分)

山梨県笛吹市の桃農園「モリタファーム」との取り組みも4年目を迎え、自然の恵みを無駄にしない、フェルナンダのサスティナブルな活動は、多くの反響をいただくようになりました。これからもすべての人のために、そして地球のために、持続可能な未来を目指した取り組みを続けていきます。

■数量限定「モモ コレクション」

爽やかな初夏を彩る「モモ コレクション」は2026年6月12日から、全22アイテム*を販売。フェルナンダ直営店舗やフェルナンダ公式オンラインストア、全国のバラエティショップ等にてお買い求めいただけます。

(*通年販売の5アイテム含む)

心躍るもぎたてモモの香りが、すてきな夏を演出してくれるはず。フレッシュでジューシーなモモの香りを存分にお楽しみください。

<直営店舗・公式オンラインストア取扱商品>

・オードパルファム(50ml) …5,500円

・オードパルファム(12.5ml) …2,860円

・プレミアムハンドクリーム(50g) …1,540円

・ミニフレグランスセット …3,740円

(オードパルファム12.5ml+ミニプレミアムハンドクリーム20g)

・プレミアムハンドソープ(200ml) …2,200円

・プレミアムボディソープ(360ml) …3,300円

・シュガースクラブ(300g) …3,960円

・プレミアムボディミスト(95ml) …3,080円

・ハンド＆ボディホイップクリーム(300g) …3,740円

・プレミアムシャンプー(360ml) …3,080円

・プレミアムコンディショナー(360ml) …3,080円

・プレミアムヘアマスク(270g) …3,960円

・プレミアムヘアオイル(140ml) …3,740円

・プレミアムヘアミスト(100ml) …2,860円

・アロマディフューザー(80ml) …3,740円

・アロマディフューザー(210ml) …7,700円

・リネンスプレーグランデ(250ml) …3,520円

・アロマオイル(10ml) …2,420円

＜全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品＞

・リッチオーデコロン(30ml) …1,870円

・ボディスプラッシュ(95ml) …1,760円

・リッチハンドクリーム(50g) …990円

・リネンスプレー(100ml) …1,650円

※全て税込

■モリタファームとは

生産量日本一の桃源郷・山梨県笛吹市で1948年から桃を専門に栽培している桃農園です。美味しい桃でお客さまに喜んでもらうことを目標に、生産だけでなく、加工や販売までのすべてを自分たちの手で行い、採りたての完熟桃を直接お客さまのもとへお届けしています。

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

■会社概要

会社名： 株式会社 FERNANDA JAPAN 代表者：流合貴之

所在地： 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 2 丁目 19

URL ： https://fernanda.jp/

■商品に関するお客様からのお問合せ先

株式会社 FERNANDA JAPAN

【メールアドレス】 info@fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルサイト】 https://www.fernanda.jp

【FERNANDA オフィシャルインスタグラム】 https://www.instagram.com/fernanda_jp/

【FERNANDA オフィシャルX（旧ツイッター）】 https://twitter.com/fernanda_ltd