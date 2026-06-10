関西国際空港 開港からの航空旅客数 6億人達成！

関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社は、1994年の開港以来、関西国際空港の国際線・国内線の総航空旅客数が

2026年5月に6億人を達成したことをお知らせします。

関西国際空港は1994年9月4日に、世界初の完全人工島からなる空港として開港し、これまでに31年で累計6億人のお客さまにご利用いただきました。現在も、年間約3,355万人（2025年度実績）のお客さまにご利用いただいています。

これまでご利用いただいたすべてのお客さまへ感謝するとともに、一つの節目として今後も安全・安心で、より快適にご利用いただける空港をめざして取り組んでまいります。

関西エアポートグループは、引き続き関係事業者と連携し、空港を安全・安心にご利用いただくための環境づくりに努め、快適で楽しい旅の体験を創造してまいります。

【内訳】

国際線航空旅客数※ 4億人

うち日本人旅客数 2億人

うち外国人旅客数 1.9億人

国内線航空旅客数 1.9億人

※大阪出入国在留管理局関西空港支局の発表資料を基に算出

※2026年4月及び5月実績値は暫定値

（参考）

○1994年9月 関西国際空港開港

○2000年1月 累計旅客数 1億人突破

○2005年11月 累計旅客数 2億人突破

○2012年6月 累計旅客数 3億人突破

○2017年3月 累計旅客数 4億人突破

○2022年12月 累計旅客数 5億人突破