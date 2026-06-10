サニーサイドアップグループ「PR Awards Asia-Pacific 2026」にて「Best Culture of the Year」「D&I Company of the Year」2賞を受賞

株式会社サニーサイドアップグループ

株式会社サニーサイドアップグループ（東京都渋谷区、代表取締役社長：次原悦子、以下「当社」）は、世界的な広告・マーケティング専門メディア「Campaign Asia-Pacific」が主催する「PR Awards Asia-Pacific 2026」において、People & Company Awards（企業と人）部門の「Best Culture of the Year」（ベスト・カルチャー・オブ・ザ・イヤー）および「Diversity and Inclusion Company of the Year」（ダイバーシティ＆インクルージョン・カンパニー・オブ・ザ・イヤー）を受賞しました 。なお、両部門において、当社グループが唯一の受賞企業となりました。



「Best Culture of the Year」（ベスト・カルチャー・オブ・ザ・イヤー）は、B Corp認証企業として掲げる「GOOD IMPACT GROUP」を体現した組織風土や、ユニークなインターナルコミュニケーション施策、独自の福利厚生「32の制度」など、社員一人ひとりが自分らしく働き、活躍できる環境づくりをはじめとする企業文化醸成の取り組みが評価されました。



また、「Diversity and Inclusion Company of the Year」（ダイバーシティ＆インクルージョン・カンパニー・オブ・ザ・イヤー）は、日本経済団体連合会（経団連）のダイバーシティ推進委員長を務める当社代表・次原悦子のもと、グループ全体で推進するD&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）への強いコミットメントと取り組みが評価されました。全社員の62.0%、役員（エグゼクティブ）の50.0%を女性が占める組織構成をはじめ、多様なライフステージやバックグラウンドを持つメンバー一人ひとりが活躍できる環境づくりを推進。D&Iを原動力とした持続可能な人的資本経営への取り組みが、今回の受賞につながりました。



当社は今後も、メンバー一人ひとりのウェルビーイングの実現と、自分らしく働き、活躍できる環境づくりを積極的に推進するとともに、その多様な個性や挑戦から生まれる「たのしいさわぎ」を原動力に、「GOOD IMPACT GROUP」として、企業や社会に新たな価値を創出するコミュニケーションを実践してまいります。

■PR Awards Asia-Pacific とは

Campaign Asia-Pacificが主催し、今年で25周年を迎えるPR業界最高峰のアワード。アジア太平洋地域のすべての市場のPRコンサルタント、ブランド、インハウス部門などを対象とし、業界を形づくる優れたコミュニケーションの実績を表彰しています。