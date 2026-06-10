360°LiDAR「Mid-360S」販売開始 、Livox社製「Mid-360」の後継モデル、即納対応開始

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Livox社の正規代理店としてLivox社製360°LiDAR「Mid-360S」の販売を開始しました。

「Mid-360S」は超小型360°全周囲LiDARとして多くの現場で活躍してきた「Mid-360」の後継モデルです。検出範囲や点群密度など一部仕様を見直しつつ、従来モデルの小型設計や360°全周囲スキャン対応といった特長を継承しており、水平360°、垂直-7°～52°（計59°）の視野角に対応しています。AMR/AGV、サービスロボット、無人搬送システム、SLAM、障害物検知、マッピング、人流監視など、幅

広い用途で検討可能です。

既存「Mid-360」ユーザー様においても、操作性やサイズ感など従来モデルの使い勝手を継承しているため、システム構成を大きく変更することなく最新モデルへ移行できます。

当社では「Mid-360S」の在庫を確保し、短納期で対応できる体制を整えています。既存の「Mid-360」からの移行をご検討中のお客様に向けた仕様比較のほか、用途に応じたLiDAR選定や他社製品との比較検討についてもお気軽にお問い合わせください。

■主な特長

・「Mid-360」からのスムーズな移行が可能な後継機

Mid-360Sは、Mid-360の後継モデルとして一部仕様を見直した製品です。操作性やサイズ感など従来機の使い勝手を継承しているため、既存のMid-360をご利用中のお客様も、導入時の負担を抑えながら最新モデルへ移行可能です。



・小型設計・360°全周囲スキャン対応を継承

従来モデルの小型設計や扱いやすさを継承し、水平360°の全周囲スキャンに対応しています。限られた搭載スペースを想定するロボット、搬送装置への組み込み用途などにご利用可能です。



・AMR/AGV、サービスロボット、無人搬送システムなどに適用可能

SLAM、障害物検知、マッピング、屋内外の自律移動など、周辺環境認識が必要な幅広い用途で活用可能です。

・ 在庫確保・短納期対応に加え、LiDAR 選定支援にも対応

当社ではMid-360Sの在庫を確保し、短納期で対応できる体制を整えています。Livox製品に限らず、用途に応じた他社LiDARとの比較検討や、レーザー・光学関連製品の選定についてもお気軽にご相談ください。

■ 製品イメージ

左：Mid-360、右：Mid-360S

■ 用途イメージ

■ 360°全周囲計測による高い汎用性

水平360°の全周囲スキャンに対応しており、周辺環境を高密度な3次元点群として取得可能です。SLAM、障害物検知、マッピング、屋内外の自律移動用途など、幅広いアプリケーションで活用できます。



■ 主要仕様

Mid-360/Mid-360Sの仕様差分はこちらから：

https://www.symphotony.com/lidar/livox/mid-360/#comparison



■製品概要

・製品名：Mid-360S

・価格 ：お問い合わせください

・納期 ：在庫状況により短納期対応可

・URL ：https://www.symphotony.com/lidar/livox/mid-360/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 LiDAR 部

担当：朝倉

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/lidar_contact/

Tel : 070-1775-9888 （平日 9:00～18:00、土日祝日は除く）

メール：lidar-inquiry@symphotony.com