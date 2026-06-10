【ＪＲ東海】「ぴよりん」１５周年記念企画　「ぴよりん」が生まれるまちの玄関口である勝川駅を装飾し、皆様をお出迎えします！

東海旅客鉄道株式会社

ＪＲ東海グループのジェイアール東海フードサービスが製造するひよこ型スイーツ「ぴよりん」は７月１日に発売開始から１５周年を迎えます。ＪＲ東海グループを挙げて、「ぴよりんTOICA」の発売など、１５周年を盛り上げる様々な企画を実施しています。

更なる企画として、これまで皆様にご愛顧いただいた感謝と、「ぴよりん」の更なる飛躍への想いを込め、１５周年を迎える７月１日から、「ぴよりん」が生まれるまちの玄関口である中央本線 勝川駅を「ぴよりん」のイラストで装飾します。「ぴよりん」がお出迎えする中央本線 勝川駅に、この機会に是非お越しください。



◆中央本線 勝川駅の「ぴよりん」イラストを用いた装飾について

- 中央本線 勝川駅（所在地：愛知県春日井市）近くの高架下には、「ぴよりん」の唯一の製造工房「ぴよりんアトリエ」があり、工房に併設した「ぴよりん」販売店舗の「ぴよりんshopアトリエ店」には連日多くのお客様にお越しいただいております。- 「ぴよりん」が中央本線 勝川駅近くの高架下で“生まれて”いることを、駅をご利用されるお客様に広く知っていただくとともに、地域に根差した存在としてより身近に感じていただくことを目的として、駅の改札口付近を「ぴよりん」のイラストで装飾します。

実施期間：2026年7月1日（水）～2027年6月30日（水）※予定

実施場所：中央本線 勝川駅 改札口付近

＜装飾について＞

◆ぴよりん１５周年企画の今後の予定

中央本線 勝川駅の装飾イメージ「ぴよりん」装飾 イラストイメージ- 中央本線 勝川駅を最寄りとする「ぴよりんshopアトリエ店」と、中央本線を走る315系車両のイラストを組み合わせ、「ぴよりん」が中央本線 勝川駅周辺で“生まれて”いることを多くの皆様に知っていただけるようにデザインしました。- あわせて、「ぴよりん」の愛らしい見た目と外側のふわふわとしたスポンジや中のプリンのプルプルとした食感をイメージして全体のデザインをまとめました。- 改札口付近の壁、柱、天井や自動改札機に装飾を施し、中央本線 勝川駅をご利用いただくお客様に、「ぴよりん」でいっぱいの空間を感じていただけるようにしています。- なお、「ぴよりん」が駅の装飾に登場するのは初めてとなります。- 6月15日（月）、名古屋駅中央コンコースに「ぴよりん」の世界観を体感できるイートインカフェと物販エリアを併設した「ぴよりんvillage」がオープンします。- 6月18日（木）、名古屋市・中川運河沿いに、ホテル・レストラン・スポーツ施設等が一体となった複合施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」がオープンします。そのメインエントランスに、クラウドファンディングで成立した高さ約７ｍの巨大ぴよりんバルーンを設置します。- ７月頃に１５周年記念「ぴよりん」を販売する予定です。詳細は別途お知らせします。- 秋頃に「ぴよりん」をテーマにした中央本線 勝川駅スタートのさわやかウォーキングを開催するなど、地域の皆さまに楽しんでいただけるイベントを実施します。詳細は別途お知らせします。ぴよりん＜ぴよりんとは？＞

・愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

・名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

・お陰様で累計販売個数は500万“ぴよ”を突破し、2023年には人物以外では初めて「名古屋観光特使」の委嘱を受けました。

2026年7月1日に誕生１５周年を迎えます。

※ぴよりんは、「１ぴよ、２ぴよ...」と数えます。

＜ぴよりん誕生から15年間のあゆみ＞

2011.7 ぴよりん誕生・販売開始

2011.9 平成23年度愛知ふるさと食品コンテストにて最優秀食品賞を受賞

2017.12 累計販売100万ぴよ達成

2022.2 累計販売200万ぴよ達成

2023.10 名古屋観光特使に任命、累計販売300万ぴよ達成

2024.2 中央本線 勝川駅近くに「ぴよりんshopアトリエ店」オープン、製造拠点を名古屋駅店舗から移転・拡張

2024.10 累計販売400万ぴよ達成

2025.11 累計販売500万ぴよ達成

ぴよりんshopアトリエ店＜ぴよりんｓｈｏｐアトリエ店＞

中央本線 勝川駅近くの高架下にある、ぴよりんのおうちをイメージしたオーガニックなデザインのぴよりん販売店舗です。ぴよりんを製造している「ぴよりんアトリエ」に併設しており、ぬいぐるみ、お菓子などのぴよりん関連商品を多数取り揃えています。

所在地 愛知県春日井市松新町5-3212-10

アクセス 中央本線 勝川駅改札から徒歩２分

営業時間 13:00～19:00

定休日 無休

電話番号 0568-37-1450

※画像は全てイメージです