ナハトのグループ会社ニュービルド「X広告認定パートナープログラム」にて「Advanced Partner」に認定

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）のグループ会社であり、X広告に特化したマーケティングエージェンシーである株式会社ニュービルド（代表取締役：山田 鉄太、以下 ニュービルド）は、X（X Corp. Japan 株式会社）が特に優れた販売実績、運用経験のあるパートナーを特別に認定するX広告認定パートナープログラムにて、「Advanced Partner」に認定されたことをお知らせいたします。

「X広告認定パートナープログラム」とは

「X広告認定パートナープログラム」は、X広告を活用している代理店の中から特に優れた販売実績、運用経験のあるパートナーを年に1回認定する制度です。認定代理店の中で特筆すべき販売実績・運用経験を保有し、広告効果・マーケティング支援において特に高い信頼性のある広告会社・代理店に対して、X Corp. Japan 株式会社より、Advanced Partnerなどのランクに認定されます。

認定の背景

ニュービルドは2020年の創業以来、一貫してX広告領域に特化したスペシャリスト集団として、D2Cや美容領域を中心に多くのクライアントの成果最大化を支援してまいりました。代表の山田をはじめ、10年以上のキャリアを持つメンバーが蓄積した「アルゴリズムの変化を先読みする運用力」は、業界内でも高い評価をいただいております。今回の「Advanced Partner」認定は、こうした強固な体制のもとでの継続的な成果と、市場におけるプレゼンスの高さが評価されたものです。

今後の展望

今回の認定により、ニュービルドおよびナハトグループは、X社との連携を通じて最新情報や各種支援を優先的に活用することが可能となります。今後も両社は、目まぐるしく変化するXのプラットフォーム環境において、常に最先端かつ本質的なマーケティングソリューションを提供し、クライアント企業の事業成長を加速させる「事業創造マーケティング」の実現に努めてまいります。

株式会社ニュービルドについて

成果を最大化するX（エックス）広告運用のスペシャリスト集団. ニュービルドは、X広告にとにかく強い マーケティングエージェンシーです。 少数精鋭の組織ながら、リソースをX広告に集約し、他の広告代理店にはできない、圧倒的なパフォーマンスを実現します。

詳しくは、公式サイト(https://new-build.co.jp/)をご覧ください。

株式会社ナハト について

ナハトは、ミッションに「ドラマを起こせ。」を掲げ、マーケティングを武器に事業成長を実現する、事業創造マーケティング企業です。広告やSNS支援にとどまらず、D2C、店舗運営、二次流通、コンサルティングなど、領域を超えて自ら事業を作り伸ばしてきた実践知をもとに、認知・獲得にとどまらず、戦略やプロダクトにまで踏み込み、非連続な成長へと導きます。すべては、仲間と勝ち続けるために。2040年、3000人、2000億の企業体を目指します。詳しくは、公式サイト(https://nahato.co.jp/)をご覧ください。

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp