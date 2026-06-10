テラドローン、Green Sky Groupと「Terra Xross 1」の販売代理店契約を締結

Terra Drone株式会社

Terra Drone株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：徳重 徹、以下 テラドローン）は、オーストラリアで先進的なドローンプラットフォームおよびペイロードシステムの供給・販売・導入支援を手がけるGreen Sky Group（以下「GSG」）と、屋内点検用ドローン「Terra Xross 1」に関する販売代理店契約を締結したことをお知らせいたします。本提携により、テラドローンとGSGは、オーストラリア市場における「Terra Xross 1」の導入拡大を加速してまいります。

「Terra Xross 1」について：高性能と導入しやすさを両立

ドローンによる点検は、作業員を危険箇所に立ち入らせないことで安全性を高めるだけでなく、従来の点検手法と比べて、作業効率とコストパフォーマンスを大幅に向上させます。テラドローンは、「Terra Xross 1」により安定した屋内飛行性能を実現するとともに、競合製品のおよそ3分の1の価格で提供することで、高度な屋内点検技術をより手頃で導入しやすいものにしています。

オーストラリアのUAVテクノロジー企業との提携

GSGは、先進的なドローンプラットフォームおよびペイロードシステムの供給・販売・導入支援を手がける、オーストラリアのUAVテクノロジー企業です。産業、インフラ、高リスク環境といった分野において、現場の実務課題に即した最適なソリューションを提供しています。また、オーストラリア国内におけるネットワークと既存顧客基盤を活かし、エンタープライズ向けドローン技術の信頼ある供給企業として事業を展開しています。

今後、テラドローンとGSGは、「Terra Xross 1」の展開をさらに拡大してまいります。「Terra Xross 1」は、飛行安定性や価格面への懸念から導入を見送っていた幅広い顧客層に対し、ドローン技術をより身近なものにすることで、屋内点検分野に新たな選択肢を提供しています。本契約のもと、両社は、より充実した、利用しやすい顧客サポートの提供にも取り組んでまいります。

また、本パートナーシップを通じて、従来型、あるいは十分な信頼性を備えていない点検手法から、より安定的で効率的な現場ワークフローへの移行を進める顧客を支援してまいります。

代表コメント

＜Terra Drone株式会社 代表取締役社長 徳重 徹氏＞

Green Sky Groupとの提携により、オーストラリア市場における「Terra Xross 1」の展開を拡大できることを大変うれしく思います。当社の屋内点検技術と、GSGの市場知見および顧客支援体制を組み合わせることで、専門ユーザーに向けた、より安全で、より実用的で、より導入しやすい点検ソリューションの普及を加速してまいります。

＜Green Sky Group CEO ジェイミー・グリーン（Jamie Green）氏＞

「Terra Xross 1」は、コスト効率に優れた閉鎖空間点検ソリューションとして、市場における明確なニーズに応える製品です。この技術をオーストラリア市場に投入し、産業分野や高難度の設備環境における導入拡大を進められることを大変楽しみにしています。

製品に関するお問合せ先

★製品ページはこちら：

https://terraxross.terra-drone.net/

★製品に関するお問い合わせはこちら ：

https://pdt.terra-drone.net/l/1016432/2025-01-27/48h7g

Green Sky Groupについて

Green Sky Groupは、先進的なドローンプラットフォームおよびペイロードシステムの供給・販売・導入支援を手がける、オーストラリアのUAVテクノロジー企業です。産業、インフラ、高リスク分野で活用される実績ある機材や技術を提供し、現場の実務課題に応じた最適なソリューションの提供に注力しています。オーストラリア国内のネットワークと既存顧客基盤を活かし、閉鎖空間や高リスク設備環境を含むさまざまな分野において、UAVシステムの導入を支援しています。複雑な運用環境における安全性、効率性、データ品質の向上に資する技術を重視し、地域に根ざした供給体制と実運用を見据えた支援を通じて、信頼性の高い商用ドローンソリューションを提供しています。

詳しくはhttps://greenskygroup.com.au/

Terra Drone株式会社

テラドローンは、「Unlock “X” Dimensions（異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する）」というミッションを掲げ、ドローンの開発及びソリューションを提供しています。また安全かつ効率的なドローンの運航を支援するための運航管理システム（UTM）の開発・提供や、国外を対象にした空飛ぶクルマ向け運航管理システムの開発にも注力し、幅広い産業に貢献しています。

テラドローンは、測量、点検、農業、運航管理の分野で累計3000件以上の実績を誇っています。また、当社グループを通じて提供されるUTMは、世界10カ国での導入実績があります。こうした成果により、Drone Industry Insightsが発表する『ドローンサービス企業 世界ランキング』で、産業用ドローンサービス企業として2019年以降連続でトップ2にランクインし、2024年は世界1位を獲得しました。さらに、経済産業省主催「日本スタートアップ大賞2025」では、国土交通分野の社会課題に向けた取り組みが高く評価され、「国土交通大臣賞」を受賞しました。

テラドローンは、ドローンや空飛ぶクルマの普及を見据え、“低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー”として社会課題の解決を目指します。

詳しくは http://www.terra-drone.net