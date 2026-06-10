【株式会社ブリーチ】X広告の豊富な販売実績・運用経験が認められ、認定パートナープログラムにおいて 2年連続「Advanced Partner」に認定

株式会社ブリーチ

株式会社ブリーチ（本社：東京都目黒区、代表取締役：大平啓介）は、X Corp. Japan 株式会社（以下 X Corp. Japan）が実施する2026年認定パートナープログラムにおいて「Advanced Partner」に認定されたことをお知らせいたします。

■X広告認定パートナープログラムとは

認定代理店の中で特筆すべき販売実績・運用経験のあるパートナーを年に1回特別な認定をする制度です。X Corp. Japan株式会社が設ける基準を満たした特に高い信頼性のある広告会社・代理店に対して、「Advanced Partner」などのランクが、認定されます。

ブリーチは昨年に引き続き2年連続で「Advanced Partner」に認定されました。

X広告認定代理店一覧

https://marketing.x.com/ja/agency-certification-program#list

■今回の認定を受けて

当社のSNSマーケティング支援事業において、Xを活用したマーケティング支援は主力サービスのひとつです。

ブリーチは、これまでX広告において、多様な業界・規模のクライアントに対し、パフォーマンス最大化を実現するための戦略立案から運用、効果検証までを含む包括的なソリューションを提供し、クライアント企業や市場の成長を促進するマーケティング活動を支援してまいりました。今回の認定は、これらの実績と、X広告に関する深い知識・ノウハウ、そして顧客企業のビジネス成長への貢献が高く評価された結果であると認識しております。

ブリーチは、今後も「Advanced Partner」として、X Corp. Japanとの強固なパートナーシップのもと、クライアント企業のビジネス拡大に貢献してまいります。当社はアルゴリズムのトレンドを迅速にキャッチアップし、生活者のニーズに寄り添いながら、クライアント企業のビジネス成長を最大化するマーケティング施策の提供をしてまいります。

■株式会社ブリーチについて

当社は、レベニューシェア型の報酬体系でお客様の売上グロースを支援する、シェアリング型統合マーケティング事業を展開しております。初期費用は一切受領せず、当社負担にてマーケティング施策を実行し、結果が出た後に、その分のみをレベニューシェアとして頂く独自のビジネスモデルを採用しております。これにより、お客様は予算を確保する必要がなく、またCPA（ユーザー獲得コスト）を事前に確定できることで、損益の見通しが立ちやすくなります。当社は独自のビジネスモデルにより、中堅中小企業を含む、幅広いお客様の売上グロースに貢献しております。