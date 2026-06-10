電通ジャパン・インターナショナルブランズ、X広告 認定パートナープログラムにて5 年連続「Bronze Partner」を取得

株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ

株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀尾尚弘、以下「DJIB」）は、X Corp. Japan 株式会社（以下「X」）の広告代理店認定制度「X広告 認定パートナープログラム」において「Bronze Partner」に認定されました。

本認定パートナープログラムは、X広告の販売実績・運用経験に基づき、広告主の広告効果・マーケティング支援において、高い信頼性のある広告会社・代理店に対してXが年に1回、特別な認定をする制度であり、DJIBは5年連続での認定取得となります。

DJIBは、これまでも幅広い業種に向けて、Xを積極的に活用した数多くの広告戦略、配信設計、効果検証を含む包括的なソリューションを提供し生活者とのコミュニケーションを活性化させ、クライアント企業や市場の成長を促進するマーケティング活動を支援してまいりました。

今後もDJIBは、Xの提供する広告プラットフォームを通じて、付加価値の高いサービスを提供し、企業の効果的なマーケティング活動に貢献してまいります。

■電通ジャパン・インターナショナルブランズについて

電通ジャパン・インターナショナルブランズは、世界約120以上の国で展開するdentsuのネットワークを活かし、国内外の企業に一貫した世界基準の統合マーケティングサービスを提供しています。4つのリーディングブランド、戦略的コミュニケーションをデザインする「Carat」、パフォーマンスとブランドマーケティングの統合ソリューションを提供する「iProspect」、クリエイティビティ、テクノロジー、ストラテジーの包括的なプランニングをサポートする「dentsu X」、独自データやツールを活用しブランドを構築する「Dentsu International Japan Office」が総合的な事業を推進し多様なニーズにお応えします。様々なバックグランドを持つ300人以上のプロフェッショナルが、電通グループの人的・技術的リソースを最大限に活用し、多様なクライアントの課題に挑みます。私たちは変化の激しい社会で信頼される唯一無二の存在となることを目指しています。

■会社概要

会社名 ： 株式会社電通ジャパン・インターナショナルブランズ

代表者 ： 代表取締役社長 堀尾 尚弘

所在地 ： 東京都港区東新橋1-8-1

設立 ： 2003年12月

URL ： https://djib.co.jp/