６月１３日（土）に開幕！国指定重要文化財に決まった「松帆銅鐸」全７点が南あわじ市で一挙公開！淡路島日本遺産認定１０周年を記念して、淡路島を代表する遺跡出土品も同時公開。

南あわじ市

兵庫県南あわじ市の滝川記念美術館 玉青館（ぎょくせいかん）で６月１３日（土）から９月２３日（水・祝）まで、淡路島日本遺産認定１０周年特別展「国指定重要文化財 松帆銅鐸と地域の宝」展を開催します。今回は、全７点の松帆銅鐸を、国重要文化財指定決定後、初めて展示。淡路島島内で発掘された遺跡の出土品も展示され、貴重な国指定文化財と地域の歴史遺産が一堂に会するまたとない機会です。

また、８月１日（土）は玉青館の開館３５周年の誕生日！！開館３５周年イベントや、記念品の贈呈など多彩な催しも繰り広げ、「国生みの島・淡路島」にふさわしい内容となっておりますので、多くの方々のご来館を心よりお待ちしております。

展示会のお得！！情報

特別展のご案内国重要文化財指定を記念して、来館者 先着３００名様に 記念品の贈呈

松帆銅鐸が国指定重要文化財に指定されたことを記念して

入館者の方（先着３００名様）へ記念品を贈呈します。

ひょうごプレミアム芸術デー 開催

７月１１日（土）、１２（日）は入館料無料！

※ひょうごプレミアム芸術デーの詳細はこちら(https://hyogo-premium-day.jp/art/)

夏休みワークショップの開催

親子でも参加できる１５種類のワークショップをご用意！

小学生以下の参加者には景品をプレゼント

※ワークショップ詳細・申込先はこちら(https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/matsuhodotaku/r8workshop.html)

淡路島日本遺産クイズ（対象：小学生以下）＊夏休み開催

淡路島の宝物を見てクイズに挑戦し、楽しく学ぼう！

参加者には景品をプレゼント

淡路島日本遺産のホームページはこちら(https://kuniumi-awaji.jp/index.html)

８月１日（土）は、玉青館の誕生日！！

来館者の皆様に感謝をこめて、開館３５周年のお祝いとして、開館日である８月１日（土）から

記念品を来館者へプレゼントします。（記念品がなくなり次第終了します）

＊ほかにも、開館３５周年記念イベントを計画中です。

松帆銅鐸について

松帆銅鐸は、平成２７年（２０１５年）に、市内の砂利加工会社の工場内で発見されました。調査の結果、松帆古津路・慶野・櫟田地区から採取した砂利の中に、銅鐸７点と舌（ぜつ：中に吊り下げて鳴らすための棒）が７本あったことがわかりました。松帆銅鐸の発見により、これまで推定でしかなかった銅鐸の鳴らし方や埋められた時期が判明しました。

この度、平成２７年に発見された松帆銅鐸と舌（ぜつ）が、国の重要文化財に指定されることが決まりました。

※詳しくは「淡路島 松帆銅鐸」ホームページ(https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/matsuhodotaku/)をご覧ください。

資料：南あわじ市教育委員会資料：南あわじ市教育委員会資料：南あわじ市教育委員会

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131305/table/25_1_8c803a9cabd71934cc7720479d4306cc.jpg?v=202606100451 ]

玉青館のある南あわじ市は、美味しいものが豊富にあります！ ぜひ応援ください。

〇寄附で応援 ふるさと納税直営サイト『みなちょく』(https://furusato-373awaji.jp/)

直営ならではの感謝の気持ちを表した寄附額で、

様々なお礼の品をご用意しています。

〇買って応援 淡路島をお取り寄せ『南あわじ市マルシェ』(https://marche-373awaji.jp/)

淡路島の特産品のほか、ふるさと納税返礼品で人気の品や現地でしか

買えないものをラインナップした通販サイト。

〇訪れて応援 兵庫県最大級産直市場『美菜恋来屋』(https://www.minacoicoiya.com/)

豊かな自然の中で、生産者の情熱と愛情で育んだ自慢の野菜、肉、魚。

住所：南あわじ市八木養宜上1408

営業時間：9:00～18:00 定休日：毎週火曜日（臨時営業あり）