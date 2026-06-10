「コネクトに株式おまとめ」キャンペーンを開催！

大和コネクト証券株式会社

大和コネクト証券株式会社（代表取締役社長 大槻 竜児 以下、当社）は、「コネクトに株式おまとめ」キャンペーンを2026年6月10日（水）から行います。

本キャンペーン期間中に、当社に国内株式（単元株・単元未満株）、国内ETF、および国内REITを10万円以上入庫いただいたお客さまを対象に、取引手数料無料クーポンをプレゼントいたします。さらに、入庫額に応じて投資応援資金を最大3,000円プレゼントします。

また、一般信用取引をされるお客さまには、「一般信用優遇プログラム」の適用金利を追加優遇いたします。

この機会に、コネクトに株式をまとめて、＜スマホ完結・ワンストップでのお取引＞をおトクにご活用ください。

「コネクトに株式おまとめ」キャンペーン

国内株式の入庫と、当社での投資を応援するキャンペーンです。

【キャンペーン名称・期間】

名称 ：「コネクトに株式おまとめ」キャンペーン

期間 ：2026年6月10日（水）から9月18日（金）まで

【対象となるお客さま】

本キャンペーン期間中に、当社にて10万円以上の入庫手続きが完了したお客さま

※１※２※３※４

※１ 大和証券グループの役職員（部店番号が312のお客さま）は対象外です

※２ キャンペーン期間中に入庫を完了している必要があります

※３ キャンペーン期間中の入庫金額を合算（入庫完了日の終値を基準として、当社にて算出）し判定します

※４ エントリーが必要なキャンペーンです

【対象商品】※５

東証上場の国内株式、国内単元未満株式、国内ETF（上場投資信託）、国内REIT（不動産投資信託）

※５ 一部対象外の銘柄があります

【キャンペーン内容】

対象となるお客さまの対象商品の入庫金額に応じて、手数料無料クーポンと投資応援資金をプレゼントします。また、一般信用取引をされるお客さまには「一般信用優遇プログラム」の適用金利を追加優遇いたします。詳しくは当社ホームページ(https://www.connect-sec.co.jp/campaign/260610_transfer.html)をご確認ください。

これまでの取り組み

詳細を見る :https://www.connect-sec.co.jp/news/260610_01.html

当社では、「ひらけ、投資。」をコンセプトに、120年以上の歴史を持つ大和証券グループの豊富なノウハウや知見を活用し、スマホに特化した証券会社ならではの視点で、投資の新しい可能性を切りひらき、どこまでも使いやすく、どこよりもユニークなサービスや商品をご提供してまいりました。

投資を、もっとひらかれた存在にするためのサービス提供の一環として、今回のキャンペーンを通じてより多くの方に投資の新しい可能性を実感いただきたいと考えています。

（登録番号・加入協会等）

第一種金融商品取引業：関東財務局長 (金商) 第3186号

加入協会：日本証券業協会

銀行代理業：関東財務局長 (銀代) 第378号

所属銀行：株式会社大和ネクスト銀行

（お取引にあたっての手数料等およびリスクについて）

当社で取り扱う商品等のお取引にあたっては、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。

また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面（上場有価証券等書面、目論見書がある場合はその書面）等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

お取引にあたっての手数料等およびリスクの詳細はこちら(https://www.connect-sec.co.jp/rule/legal_info.html)