【6/15（月）千葉県民の日】香取市の農園リゾートTHE FARMが、千葉県在住者限定の日帰りBBQキャンペーンを開催

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明 以下、ザファーム）は、農園リゾートTHE FARM（以下、THE FARM）にて、2026年6月15日（月）の千葉県民の日に合わせ、千葉県在住者を対象とした日帰りBBQ限定キャンペーンを実施します。

農園リゾート THE FARM 公式HP

https://www.thefarm.jp/eat/bbq/

本キャンペーンは、BBQ、THE FARM 星空いちご園の採れたていちご、THE FARM BASEの農園いちごソフトを組み合わせた、“地元で楽しむ県民の日”の過ごし方を提案するキャンペーンです。家族や友人と自然の中でBBQを楽しみながら、THE FARMならではの農園の味わいも満喫できる、1日限定の特別企画として実施します。

当日は、対象の日帰りBBQプランをご利用いただいた千葉県在住のお客様へ、THE FARM 星空いちご園の採れたていちごを1区画につき1kgプレゼント。さらに、THE FARM BASE(https://creative.thefarm.jp/thefarm_base)で販売中の農園いちごソフトを半額で提供します。

焼いて、食べて、いちごで締める。

千葉県民の日に、遠出をしなくても地元で気軽に楽しめる、THE FARMならではの日帰りBBQ体験をお届けします。

キャンペーン概要

千葉県民の日 日帰りBBQ限定キャンペーン

実施日

2026年6月15日（月）

対象

対象の日帰りBBQプランをご利用の千葉県在住のお客様

特典内容

1. THE FARM 星空いちご園の採れたていちご1kgをプレゼント

2. THE FARM BASEの農園いちごソフト半額

対象プラン

・【手ぶら】準備いらずのご褒美BBQ（区画料＋食材+器材）プラン

・【期間/数量限定】流しそうめん＆アメリカンBBQプラン

注意事項

※いちごは1区画につき1kgのお渡しです。

※いちごはなくなり次第終了となります。

※農園いちごソフトはおひとり様1個限り、当日のみ有効です。

※カップ・ワッフルコーンともに対象です。

※当日は、千葉県在住であることが確認できる身分証をお持ちください。

日帰りBBQについて

https://www.thefarm.jp/eat/bbq/

実施背景

6月15日は「千葉県民の日」です。明治6年6月15日に当時の木更津県と印旛県が合併し、千葉県が誕生したことにちなみ、県民が郷土への理解と関心を深め、ふるさとを愛する心を育む日として制定されました。

THE FARMがある香取市は、豊かな自然に囲まれ、畑や農園が身近にある地域です。THE FARMでは、県民の日を、家族や友人と地元の魅力に触れながら過ごすきっかけにしていただきたいと考え、千葉県在住のお客様を対象にした日帰りBBQキャンペーンを企画しました。

当日は、炭火で楽しむBBQに加え、THE FARM 星空いちご園の採れたていちごや、THE FARM BASEの農園いちごソフトをご用意します。遠くへ出かける特別さだけでなく、地元にある自然や食の楽しさをあらためて感じられる一日として、千葉県民の日ならではの過ごし方を提案します。

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・續木