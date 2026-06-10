Trailheadグループ、菊水と生麺の受託製造で本契約締結

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailhead Global Holdings株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田十光、証券コード：3358、以下「当社」）は、当社グループであるワイエスフード株式会社（本社：福岡県田川郡、代表取締役社長：中村行男、以下「ワイエスフード」）を通じて、製麺業界大手の株式会社菊水（本社：北海道江別市、代表取締役社長：春名公喜、以下「菊水」）との間で、家庭用生ラーメン製品の受託製造（OEM）に関する本契約を締結いたしました。

本契約に基づき、ワイエスフードの自社工場（福岡県田川郡香春町）にて菊水ブランド製品の受託製造を開始します。まずは九州および中四国エリアを重点供給地域として展開し、両社の技術を融合させた「共創型」の生産体制を構築してまいります。

■ 本提携の意義

1.「外食のこだわり」×「メーカーの量産技術」の融合

外食チェーンとして「一杯のラーメン」に魂を込め、職人の技と味を徹底的に追求してきたワイエスフードの製造ノウハウと、菊水の厳格な品質基準・製麺技術を掛け合わせます。単なる製造受託（OEM）という枠組みを超え、当社のモノづくりへの情熱を注ぎ込むことで、付加価値の高い家庭用製品を市場へ送り出します。

2．西日本エリアの供給拠点としての役割（自社工場からの新たな挑戦）

福岡県香春町の製造拠点を活用し、九州・中四国エリアへの効率的な供給体制を確立。地域に根ざした生産背景を持ちながら、広域への安定供給を実現します。 長年、当社の味と品質を支え続けてきた自社工場の高いポテンシャルと設備を最大限に活かし、大手流通企業への商品供給を通じて、より多くの「家庭の食卓」へ感動を届けるという、新たなステージへの挑戦へと踏み出します。外食事業で培った徹底した製造管理ノウハウを武器に、生産部門が一丸となって当社グループの新たな成長エンジンを構築していきます。

３．サプライチェーンの最適化と市場活性化

両社のリソースを最適化することで、激化する家庭用ラーメン市場において、より消費者のニーズに即した製品展開をスピーディーに行う体制を整えます。

■ 今後の展開

ワイエスフード：製麺工場内部（一部）菊水：製麺工場外観

昨今の中東情勢の緊迫化に伴うグローバルな物流網の混乱や、原料・小麦価格の高騰、および市場ニーズに合わせた製品仕様 of 調整を受け、製品の安定供給および品質管理に万全を期すため、当初の生産開始時期を見直し、2026年8月下旬から9月上旬頃より製造を開始する予定です。

当事業年度（2027年3月期）において、製造・供給量は月間10万食規模、年度計で60～70万食を計画しており、西日本エリアを展開する大手流通企業の秋冬商品としての販売を予定しております。立ち上げ初期の生産量を適正規模にコントロールすることで、新規事業を円滑に開始しつつ、自社工場の稼働効率最大化と着実な利益の積み上げを狙います。

今後さらに、ディスカウントストア等の販路拡大や、PB（プライベートブランド）品等の新たな製品企画・開発により、順次供給量を拡大させていく計画です。

当社は、今回の菊水とのプロジェクトを当社グループにおけるOEM事業拡大の第一弾と位置づけており、生産効率の最大化を図るとともに、確実な実績を積み重ねることで今後も受託製造のパートナーシップ拡大に取り組みます。

これまでの外食店舗（BtoC）の展開に加え、OEM事業（BtoB）の両輪により、収益構造をより強靭に変革し、当社グループの企業価値向上を目指してまいります。

■会社概要

Trailhead Global Holdings株式会社

社 名：Trailhead Global Holdings株式会社（Trailhead Global Holdings, Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設 立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：16億3,881万1,032円

売上高：単体 14億6,000万円（2025年3月期）

連結 12億3,800万円（2026年3月期 第3四半期実績）

事業内容：グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務、不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/

ワイエスフード株式会社

社 名：ワイエスフード株式会社

所在地：〒822-1402 福岡県田川郡香春町鏡山567番

創 業：2025年10月

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 中村 行男

事業内容：筑豊ラーメン直営店等の経営、筑豊ラーメンのフランチャイズチェーン加盟店募集及び

加盟店の指導業務、食材・麺類、ソースの製造及び販売、不動産賃貸事業、店舗企画、

店舗設計施工

URL：https://ys-food.jp/

株式会社菊水

社 名：株式会社菊水

所在地：〒067-0051 北海道江別市工栄町19番地の6

創 業：1949年12月

資本金：1億8,000万円

代表者：代表取締役社長 春名 公喜

事業内容：麺類および関連商品の製造・販売

売上高：112億7,300万円（2025年3月期）

URL：https://www.kikusui-ltd.co.jp/