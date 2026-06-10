トレンダーズ、2026年X社広告認定パートナープログラムにおいて＜2023年から4年連続で「Advanced Partner」に認定＞

トレンダーズ株式会社

トレンダーズ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川涼子、東証グロース上場：証券コード6069）は、この度X社が優れた販売実績・運用経験を保有する広告会社・代理店を認定する「X広告認定パートナープログラム」において、2026年の「Advanced Partner」に認定されました。当社の認定は、2023年のTwitter社「Blue Partner」認定から4年連続となります。

- 優れた販売実績・運用経験を有する広告会社・代理店を認定するパートナープログラム

「X広告認定パートナープログラム」とは、X広告の認定代理店の中で、特筆すべき販売実績・運用経験を保有し、広告効果・マーケティング支援において特に高い信頼性のある広告会社・代理店に対して、X社が特別な認定を行う制度です。認定パートナーは、「Gold Partner」「Silver Partner」「Bronze Partner」「Advanced Partner」の各ランクにおいて選出されます。

この度当社は、2026年の「Advanced Partner」に認定されました。2023年の認定以降、2024年、2025年に続き、4年連続での認定となります。



当社は今後も本プログラムを活用し、X社との連携をより一層強化してまいります。また、インフルエンサーマーケティングや美容メディア「Mimi Beauty」をはじめとした自社ソリューションとのシナジーを最大化することで、企業のマーケティング課題に対し、最先端かつ効率的なSNSマーケティング支援を提供してまいります。

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