株式会社ピアラ、X広告認定パートナープログラムにて3年連続　「Advanced Partner」に認定

株式会社ピアラ

「買いたい」はAIでつくれる。を掲げ、AIとマーケティングの力で事業成長にコミットする株式会社ピアラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飛鳥貴雄、以下「ピアラ」）は、X Corp. Japan 株式会社（以下「X社」）が定めるX広告認定パートナープログラムにおいて、2024年度より3年連続で「Advanced Partner」に認定されましたことをお知らせいたします。

■X広告認定パートナープログラムについて

本プログラムは、X広告の販売実績・運用経験において特筆すべき水準にある広告会社・代理店を、X社が年に1回選出・認定する公式制度です。「Gold Partner」「Silver Partner」「Bronze Partner」「Advanced Partner」の4段階で評価され、認定を受けた代理店のみが活用できる広告メニューや限定情報へのアクセスが可能となります。

■3年連続認定について

当社は2024年度の認定取得以降、3年にわたり継続してAdvanced Partnerとして認定されています。毎年の厳正な審査をクリアし続けてきたことは、X広告運用における専門性と実績が一過性のものではなく、安定して高い水準にあることの証左です。

クライアントにとっては、X社の最新情報や認定代理店限定の広告メニューを活用した支援を、信頼ある継続実績をもつパートナーから受けられることを意味します。

■フルファネルでのX広告活用支援

当社のX広告支援は、コンバージョン獲得を目的としたダイレクトレスポンス領域にとどまりません。AmplifyやタイムラインリーチといったX固有の広告メニューを組み合わせることで、認知・興味喚起から検討・購買まで、ファネル全体を通じた一貫した戦略設計と施策実行が可能です。

「まずX広告を試したい」というクライアントから、「X広告の活用範囲をさらに広げたい」というクライアントまで、事業フェーズや目的に応じた提案を行っています。

■今後の展望

当社は今後もX社との連携を深めながら、X広告を軸としたマーケティング支援の質・幅をさらに高めてまいります。AIとマーケティングを組み合わせた独自のアプローチで、クライアント企業の「買いたい」をつくり続け、事業成長にコミットしてまいります。

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.マーケティングDX事業 ２.エッセンシャルワーカーDX事業

3.ビジネスクリエイション事業

資本金 ： 50百万円（2026年3月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター、株式会社オニオン

株式会社A Better Case

URL ： https://www.piala.co.jp/