gaaboo、2026年度 X広告認定パートナープログラムにおいて「Advanced Partner」に公式認定

株式会社gaaboo

株式会社gaaboo(ガーブー)(本社：東京都渋谷区、代表取締役：辻 正隆、以下gaaboo)は、X(X Corp. Japan株式会社)(本社：東京都中央区、代表取締役：松山 歩、以下X)が定めるX広告認定パートナープログラムにおいて、これまでのX広告の販売実績や運用実績、知見等を認められ、一部のパートナーのみ認定される「Advanced Partner」に6年連続で選出されたことをお知らせいたします。

2017年の#TwitterAgencySummit における唯一の特別賞、2018年の日本初の「Contributor賞」に続き、6年連続のX広告認定パートナープログラムにおける選出となり、引き続きXを活用した企業様のマーケティング活動を支援してまいります。

X広告認定パートナープログラムとは

X広告認定代理店の中で特筆すべき販売実績・運用経験を保有し、広告主の広告効果・マーケティング支援において、特に優れた販売実績のある広告会社・代理店に対して、特別な認定をする制度です。

URL：https://marketing.x.com/ja/agency-certification-program#about

gaabooは、デジタル領域、とりわけSNSなどのソーシャルメディアマーケティングに強みを持った専門家集団です。大手小売企業やメディア事業者、メーカー等、多種多様な業種の「SNS の中の人」として、ソーシャルメディアアカウント(X、Instagram、Facebook、LINE、TikTok、YouTube等)運営の戦略策定から企画、運用業務まで、トータルサポートを展開し、国内トップクラスのSNSアカウント運用及び広告運用やインフルエンサーマーケティングの実績を有しております。

社名の由来でもある「Go Above And Beyond ∞ (期待を超え続ける)」を実現していくべく、様々な業種やパートナーが持つ強みや特徴と、当社の強みであるソーシャルメディアに関する知見を掛け合わせる(「× SOCIAL (クロスソーシャル)」)ことで、新たな価値を生みだすことに引き続き挑戦してまいります。

会社概要

SNSコンサルティングとマーケティング支援を強みに150社以上の大手企業支援を行うソーシャルメディアのスペシャリスト集団。SNSコンサルティング&マーケティング支援、ITコンサルティング＆ソリューション、企画プロデュース、投資＆グロース支援の事業を展開。

会社名：株式会社gaaboo（ガーブー）

所在地：東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル9階

代表者：代表取締役 辻正隆

設立：2014年8月1日

事業内容：SNSコンサルティング&マーケティング支援/ITコンサルティング＆ソリューション事業/企画プロデュース事業/投資＆グロース支援

URL：https://gaaboo.jp