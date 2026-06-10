フリークアウト、BtoB広告の精度を引き上げる企業ターゲティングを大幅アップデート

株式会社フリークアウト・ホールディングス

株式会社フリークアウト（本社：東京都港区、代表取締役：時吉 啓司、以下「フリークアウト」）は2026年6月10日、BtoB企業に特化した広告配信ソリューション「Red for BtoB」において、企業ターゲティング機能をアップデートし、ターゲット企業への配信精度向上および企業単位での効果可視化を強化しました。本アップデートにより、BtoB広告における配信設計の自由度を高め、商談創出に直結するマーケティング施策の実行を支援します。

本アップデートのポイント

本アップデートでは、BtoB広告主および広告代理店のニーズに応え、以下の機能強化を実施しました。

開発の背景

- 企業リストを活用した特定企業へのターゲティング精度の向上- 業種カテゴリと企業属性（売上規模・従業員数・上場区分など）の掛け合わせによる柔軟な配信設計- 企業単位での広告配信実績およびクリックパフォーマンスの可視化

近年BtoBマーケティングにおいて、ターゲット企業を明確に定義し、効率的にアプローチすることの重要性が高まっています。また、営業活動と連動した広告活用が進む中で、「狙いたい企業に確実にリーチできているか」「どの企業が成果に寄与しているか」を把握したいというニーズが顕在化しています。

さらに、広告主や代理店自ら広告プラットフォームを運用する「セルフサーブ型」の事例が増えるなかで、専門的な運用知識に依存することなく、直感的にターゲティングを設定できるUI/UXへの期待も高まっています。

このような背景を踏まえ、フリークアウトは企業単位での配信精度向上とパフォーマンスの可視化を両立する機能のアップデートを実施しました。

具体的なアップデート内容

企業指定ターゲティングの強化

特定企業へのピンポイントターゲティングを、直感的に設定することが可能に。

企業リスト（CSV）のアップロード、または直接入力により、特定企業を指定した広告配信が可能です。

業種カテゴリターゲティングの拡張

業界や売上規模などの単位で、柔軟なセグメント設計を実現。

業種カテゴリを選択することで、特定業界に属する企業群への配信が可能です。また、都道府県、売上規模、上場区分、従業員数などの条件を組み合わせることで、より精緻なセグメンテーションに基づいた配信設定を実施することも可能です。

企業別レポーティング機能の強化

配信結果を企業単位で可視化し、精緻な成果の把握が可能に。

インプレッション数やどの程度のクリックが発生したかといったパフォーマンスを、企業単位で可視化します。レポートは閲覧およびダウンロードが可能で、営業・マーケティング活動への活用を促進します。

本アップデートにより実現できること

従来のBtoB広告では、ターゲット企業へのリーチ精度や、企業単位での成果把握が難しいという課題がありました。

本アップデートにより、特定企業への配信最適化と、企業単位でのパフォーマンス把握が可能となり、商談創出に直結する広告運用を支援します。

また、本機能は広告主、代理店によるセルフサーブ型の利用にも対応しており、直感的なUI/UXにより企業ターゲティングの設定から配信までを一貫して簡単に行うことが可能です。これにより、専門的な知識に依存しない、迅速な施策実行と運用効率の向上を支援します。また、OEM提供においても同様に活用可能であり、パートナー企業のマーケティング基盤強化にも寄与します。

今後の展望

フリークアウトは今後、企業ターゲティング機能のさらなる高度化を進め、外部データとの連携やAIによる最適化を通じて、より精緻なBtoBマーケティングの実現を目指します。

また、マーケティングプラットフォーム「Red」を中核とした広告配信基盤の進化により、ターゲティングから効果検証、改善までを一気通貫で支援し、広告主および代理店のマーケティングROI最大化に貢献していきます。

【株式会社フリークアウトについて】

フリークアウトは、インターネット広告のリアルタイム取引を日本で初めて事業化したマーケティングテクノロジーカンパニーです。



国内最大級の広告在庫とデータを基盤に、マーケティングプラットフォーム「Red」や位置情報マーケティングプラットフォーム「ASE」、AI活用プロダクト「alpaka」などを開発・提供。ディスプレイ、ネイティブ、動画・CTV、High Impact、DOOH（屋外広告）といった多彩なフォーマットと精緻なターゲティングで、企業の課題解決を支援します。また、多様な事業会社のニーズに応じた、独自の広告インフラ構築もサポートしています。



当社は創業以来、透明性の確保やアドフラウド対策を徹底し「嫌われない広告」と「信頼される広告空間」の実現を追求してきました。広告を「邪魔な存在」ではなく「有益な情報との出会い」へと昇華させる挑戦を続け、デジタルマーケティング業界の健全な発展に貢献していきます。



・会社名：株式会社フリークアウト

・代表者：代表取締役 時吉 啓司

・所在地：東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー7階

・URL：https://www.fout.co.jp/freakout/

本件に関する問い合わせ

株式会社フリークアウト

担当：武田

E-mail：pr-biz@fout.jp

お問い合わせフォームはこちら :https://www.fout.co.jp/freakout/contact/