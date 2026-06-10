頑張って稼働率を上げているのに収益が伸びない理由とは？ -不動産業の“ポートフォリオ最適化不足”をAIで解決 ～AIデータ社「AI RealEstate on IDX」PoCパートナーを募集～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、不動産業界における「稼働率は高いのに収益が伸びない」という構造課題に対し、AI孔明 on IDXを基盤とした「AI RealEstate on IDX」を“ポートフォリオ最適化ソリューション”のためのPoCパートナーを3社募集します。

本ソリューションは、物件単位ではなくポートフォリオ全体での賃料・稼働率・コスト・投資判断を統合的に最適化し、不動産経営の収益最大化を実現するものです。

■ 背景：なぜ “物件は埋まっているのに儲からない”のか

多くの不動産会社では、

・稼働率の向上

・空室の削減

を最優先のKPIとして運営されています。

その結果、

・値下げによる入居促進

・短期的な稼働率維持

・個別物件単位での判断

が行われています。

しかし実際には、

稼働率が高くても、収益が伸びないケースが増加しています。

■ 課題の本質：“ポートフォリオ最適化不足”

不動産経営の収益は、

・ どの物件で利益を取るか

・ どの物件で稼働率を優先するか

・ どの価格帯で市場に出すか

が密接に連動しています。

といった“ポートフォリオ全体の設計”に依存します。

しかし現状では、

・物件ごとに個別最適

・担当者ごとの判断

・賃料設定が相場依存

となっており、

ポートフォリオ全体での最適化が行われていません。

その結果、

・過度な値下げ

・収益機会の取りこぼし

・非効率な資産配分

・投資効率の低下

が発生しています。

問題は稼働率ではなく、“収益設計の最適化不足”にあります。

■ 解決策：不動産最適化AI「AI RealEstate on IDX」

「AI RealEstate on IDX」は、不動産ポートフォリオ全体の意思決定を最適化する統合AIプラットフォームです。

■ 期待される導入効果

- データ統合（IDX）・物件・契約・賃料・稼働率・コストデータ・ユーザーが用意した市場・エリア・競合データこれらを統合し、ポートフォリオ全体を可視化- AI分析・予測・需要傾向予測（エリア・物件別）・空室リスク分析・賃料最適化分析収益ポテンシャルを可視化データから潜在リスクを可視化し、意思決定を支援- 最適化エンジン・ポートフォリオ収益最適化・賃料最適化シミュレーション（ダイナミックプライシングの意思決定支援）・稼働率と収益のバランス最適化利益最大化の意思決定を導出- AI PMO（実行・運用最適化）・賃料・募集戦略の実行状況をAIがモニタリング・支援・ポートフォリオ改善施策の管理・KPIモニタリング・継続的な改善提案（Loop）“実行される最適化”を実現

・賃料収益の最大化

・空室リスクの低減

・値下げ依存の脱却

・ポートフォリオ効率改善

・最適化AIによる投資判断支援を通じた、投資回収期間の短縮

同じ稼働率でも、収益が大きく変わる

■ メッセージ

これまで不動産業は、

稼働率を上げること

空室を埋めること

を重視してきました。

しかしこれからは、

それだけでは収益は伸びません。必要なのは、“ポートフォリオ最適化”です。

■まとめ

埋めるだけでは、収益は伸びない。AI孔明は、不動産の“判断”と“実行”を最適化します。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。