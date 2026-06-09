「クラフトプレス大集合！藤原印刷から生まれたZINEフェア」を実施

株式会社トーハン

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、藤原印刷株式会社、株式会社ライツ社と協力し、「クラフトプレス大集合！藤原印刷から生まれたZINEフェア」を6月1日より全国10書店で実施しています。本フェアは「ZINE（ジン）」の書店販売における流通モデル開発を目指す実証実験の取り組みです。

フェア概要

- 実施期間：6月1日（月）～7月31日（金）- 展開書店：全国10書店

「クラフトプレス大集合！藤原印刷から生まれたZINEフェア」について

フェア開催の経緯

フェア展開写真（一部）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26460/table/93_1_6013899604a9a41faf5095cee21b6320.jpg?v=202606100451 ]- 展開作品[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26460/table/93_2_e91ed6709995ce50c5d73976b712aede.jpg?v=202606100451 ]- 長野県にある藤原印刷が制作を手掛けた「クラフトプレス」を販売する書店フェアです。クラフトプレスは藤原印刷が提唱するコンセプトで、一般的に「ZINE（ジン）」とも呼ばれ、個人または少人数のグループ、企業などが自由に発行する多種多様な出版物を指します。近年では、ZINEの展示即売会などの大規模イベントも開催され、注目が高まっています。- 今回のフェアには、エッセイ、ノンフィクション、写真集、カルチャー誌など、本の内容に加えて、紙の色や種類、製本、装丁までこだわった個性的な作品が揃いました。制作部数が限られているため、通常は書店での展開が珍しいZINEを紹介し、“本をつくる楽しさ”を伝えるフェアとなっています。- 当企画は、本をつくることをもっと身近にしたい藤原印刷と、本と読者のタッチポイントを増やしたいトーハン、藤原印刷の活動をまとめた本を出版したライツ社の三者のコミュニケーションから生まれました。- 「本をつくる人が増えれば、本を読む人も増える」という思いを共有し、ZINEの書店販売に関するモデル開発・実証実験も兼ねています。- 今回のフェアを契機に、今後もクラフトプレスフェアを継続的に実施していく予定です。紀伊國屋書店福岡本店三省堂書店札幌店ジュンク堂書店大阪本店ジュンク堂書店大阪本店文苑堂書店富山豊田店郎月堂書店